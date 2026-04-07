La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, Miriam Monasterolo, advirtió que la campaña de vacunación para afiliados al Pami comenzó más tarde que otros años y con una cantidad limitada de dosis. “Se agotaron muy rápido”, señaló.

Escasean las vacunas antigripales de Pami: farmacias locales recibieron un bajo stock de dosis y solo para mayores de 65 años.

La demanda de vacunas antigripales comenzó a crecer en Santa Fe con la llegada de los primeros fríos, pero en muchas farmacias los afiliados al Pami se encuentran con un problema: las dosis disponibles son escasas y se agotan rápidamente .

Así lo explicó Miriam Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe. “Las dosis llegan, por supuesto, pero no en la cantidad que necesitaríamos para cubrir la alta demanda que tenemos en estos tiempos” , explicó la referente del sector.

El problema principal está en Pami

Según detalló Monasterolo, la campaña de vacunación no presenta mayores dificultades en otros convenios, como la obra social provincial Iapos, que comenzó la aplicación de dosis a principios de marzo.

“Iapos inició la campaña el 10 de marzo y a la fecha venimos haciendo una vacunación ordenada, tranquila y eficaz. Ya otorgamos cerca de 27.000 turnos y más de 15.000 afiliados ya se vacunaron”, indicó.

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En cambio, la situación es diferente con el Pami. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos explicó que la campaña para los jubilados comenzó recién a fines de marzo y con un número muy limitado de vacunas.

“Pami inició su campaña el 30 o 31 de marzo. Han llegado dosis a las farmacias, pero muy pocas: entre 30 y 40 por farmacia y solo para pacientes mayores de 65 años”, detalló en declaraciones a Telefe Noticias.

Se trata además de una vacuna adyuvantada destinada a adultos mayores, por lo que los afiliados del Pami menores de 65 años todavía no cuentan con dosis disponibles en las farmacias.

Dosis que se agotan rápidamente en Santa Fe

La escasa cantidad de vacunas provoca que las farmacias se queden sin stock en muy poco tiempo, lo que genera malestar entre los afiliados que buscan inmunizarse.

“La realidad es que se agotaron muy rápido”, reconoció Monasterolo. Además, explicó que las farmacias no pueden solicitar directamente una cantidad determinada de dosis, ya que es el propio Pami quien define los envíos.

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“Las farmacias no podemos pedir a Pami un número de dosis. Lo lógico sería que el organismo tenga en cuenta cuántas vacunas aplicó cada farmacia el año pasado y envíe esa misma cantidad, pero eso nunca ocurre”, sostuvo.

Listas de espera y acompañamiento a los afiliados

Ante la falta de vacunas, muchas farmacias optaron por armar listas de espera para avisar a los pacientes cuando lleguen nuevas tandas de dosis.

Monasterolo destacó que la cercanía entre farmacéuticos y pacientes hace que el sector intente acompañar la situación de la mejor manera posible.

“Hay una gran cercanía entre el farmacéutico y sus pacientes. Entonces se hacen listas de espera, se los llama y se les va informando cada novedad que tenemos”, explicó.

Al mismo tiempo reconoció que la situación también genera tensión en los mostradores. “Es estresante para todos: para el paciente que necesita colocarse la vacuna y para el farmacéutico que tiene que decirle que no tiene dosis disponibles”, admitió.

Aún hay tiempo para vacunarse

Pese a las demoras, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos remarcó que todavía hay margen para completar la vacunación antes del invierno.

“Tenemos todo el otoño para vacunarnos. Pero cuanto antes recibamos la vacuna, mejor, porque desde que se aplica hasta que se genera la inmunidad pasan unos 15 días”, explicó.

En ese sentido, pidió paciencia a los afiliados del Pami y aseguró que las vacunas seguirán llegando en nuevas tandas.

“Es importante decirles que tengan paciencia. Las dosis van llegando de a poco y el farmacéutico de su farmacia de confianza les va a informar y acompañar en todo el proceso”, concluyó.