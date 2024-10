Escuela Comercial: aseguran que las fotos difundidas están "sacadas de contexto" y detallaron las obras ya realizadas

"No voy a opinar sobre cuál fue el fin de las fotos, pero puedo describir qué ha pasado y qué son cada una de esas fotos. Una de las imágenes que es de un inodoro que está descolocado, a ese inodoro lo rompieron en la mañana de ayer, y luego se le sacó una foto , y ese inodoro es nuevo porque justamente se intervino ese baño de varones del segundo piso a través de un Fondo de Atención a Necesidades Inmediatas (Fani). No sé si fue por una travesura o porqué, pienso que los chicos han subido al inodoro y lo descolocaron, y al moverse lo rompieron. Y la foto es justamente de eso", dijo Enrique Ruscitti, rector de la institución, sobre una de las imágenes a UNO Santa Fe.

El directivo dio cuenta de que, a través de un proyecto que se presentó solicitando la intervención en el segundo piso del establecimiento para intervenir el sistema eléctrico, se lleva adelante una obra desde hace tres años. "El primer año se hizo en planta baja. Luego, el año pasado fue en el primer piso. Este año continúa y, para no afectar todo el segundo piso, se va trabajando por aulas. Se pica, se ponen caños nuevos, cables nuevos. Al aula donde están trabajando le sacaron una foto y es la foto del aula que ahí aparece. Está en ese estado porque están revocando, están poniendo caños nuevos, están poniendo luminarias nuevas, y están poniendo enchufes nuevos", detalló.

comercial domingo silva.jpg

Sobre la fotografía de un aula cerrada con un precinto, Ruscitti indicó que "a ese aula las personas que están haciendo el trabajo, para no ir y volver con las herramientas, la cierran porque dejan todas las herramientas ahí".

Acerca de la imagen del pizarrón agujereado, el directivo del establecimiento manifestó que se están "cambiando todos", y que "el 90% de las pizarras son blancas".

"Aparece una foto como de un pizarrón que no está siendo utilizado, y al lado se ve la pizarra blanca nueva. Sacaron la foto del costado, como diciendo que ese es el pizarrón que utilizan y no es así. Pizarrones con tiza casi no quedan en la institución", replicó.

Por último, con respecto a la falta de ventiladores, Ruscitti dio cuenta de que "se instalaron ocho unidades el viernes pasado, no hace ni una semana".

"No creo que haya mala intención del estudiantado. Quiero creer que no estén siendo influenciados o algo así. Estuvimos hablando con ellos de que hay otras formas de canalizar toda esa energía, por ejemplo, hablar con las vicedirectoras que están todas las mañanas. Podrían haber canalizado a través del centro estudiantes o del equipo docente. Así que nos sorprendió a todos que hagan ese tipo de publicaciones", concluyó sobre la situación en la escuela.

comercial 1.jpg

Qué dice el Ministerio de Educación

UNO Santa Fe también dialogó con Eduardo Bavorovsky, Coordinador Institucional de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, quien aseguró que durante la gestión actual se invirtieron más de 26 millones de pesos en el edificio.

"Para ser honesto, no tengo idea por qué fue hecho el posteo. Porque en verdad nosotros estamos interviniendo en ese edificio puntualmente en distintas obras. Todos sabemos que son edificios de muchos años y que necesitan un mantenimiento que hace rato no se le hacen", dijo el funcionario.

Bavorovsky adelantó que "la intención es seguir haciendo cosas y arreglando el edificio, porque eso marcó puntualmente el ministro José Goity. De hecho, el ministro hizo una visita al edificio y se comprometió puntualmente a seguir haciendo todo lo que haga falta para que el edificio quede en óptimas condiciones".