ESI: "La postura del bloque Somos Vida era seguir buscando acuerdos"

“Otra de las críticas que hicimos es que se habla de los derechos no reproductivos de las mujeres, cuando sabemos que con eso se hace clara alusión al aborto y desde nuestras convicciones, no podemos apoyar jamás una ley que hable sobre aborto. Otro tema es cuando se habla de promocionar conductas placenteras. Una conducta placentera puede ser la adicción al tabaco o al alcohol o a cualquier droga y no nos parece bien. Por lo que reclamábamos que el texto sea más claro en ese sentido. Otro de los puntos con los que no estuvimos de acuerdo es cuando se habla de que se va a buscar asegurar el derecho al placer sexual. Eso es muy subjetivo, de cada persona. No corresponde que eso esté escrito en una ley”, opinó.