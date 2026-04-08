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Residencias médicas en Santa Fe: cómo es el nuevo sistema y el cronograma definido para 2026

Tras la salida de Nación, el gobierno confirmó inscripción del 20 de abril al 8 de mayo, examen el 17 de junio e ingreso el 1° de septiembre, con un esquema provincial que garantizará financiamiento y reglas de evaluación

8 de abril 2026 · 20:05hs
Residencias médicas en Santa Fe: cómo es el nuevo sistema y el cronograma definido para 2026

Celina Mutti Lovera

La provincia de Santa Fe confirmó que mantendrá el sistema de residencias médicas a partir de 2026, luego de que el Gobierno nacional anunciara su retiro del financiamiento y de la organización del esquema de formación para profesionales de la salud.

Así lo explicó a UNO Santa Fe el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa, quien remarcó que la decisión fue adoptada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro junto a la ministra de Salud, Silvia Ciancio.

“El Estado nacional, de manera unilateral, informó que a partir de la cohorte 2026 iba a dejar de financiar el sistema de formación de especialistas y también de organizar el examen único”, señaló el funcionario.

Las residencias no solo abarcan a médicos, sino también a bioquímicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales, es decir, a todo el equipo de salud. Ante este escenario, la provincia decidió sostener el financiamiento y avanzar en la construcción de un nuevo esquema de ingreso.

Nuevo sistema y cronograma

Chiesa detalló que Santa Fe deberá asumir tareas que antes realizaba Nación, como la elaboración del examen, su organización, corrección y la definición de criterios de evaluación.

En ese marco, se estableció un cronograma que mantiene una estructura similar a años anteriores:

-Inscripción online: del 20 de abril al 8 de mayo

-Examen: 17 de junio

-Ingreso a residencias: 1° de septiembre de 2026

“La idea es no generar confusión y garantizar reglas claras para quienes quieran formarse en el sistema de salud”, explicó.

La entrevista completa:

Embed - MAÑANA UNO - GONZALO CHIESA - SEC. DE GESTION Y FORTALECIMIENTO

Trabajo conjunto y garantías

Para llevar adelante el proceso, el Gobierno provincial conformó una mesa interinstitucional con la participación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Rosario, colegios profesionales y autoridades sanitarias.

El objetivo es asegurar un proceso con transparencia y criterios equitativos, en contraste con situaciones registradas el año pasado a nivel nacional, donde hubo cuestionamientos por irregularidades en los exámenes.

“Tenemos que construir un sistema con garantías para los aspirantes y que permita formar los especialistas que el sistema de salud necesita”, indicó Chiesa.

Continuidad y expectativas

En cuanto a la transición, el funcionario aclaró que quienes ya cuentan con becas nacionales vigentes no verían afectada su continuidad, mientras que la provincia seguirá abonando un complemento salarial, tal como establece la normativa vigente.

Respecto a la convocatoria, se espera una participación similar o superior a la del año pasado, cuando se registraron más de 1.000 inscriptos, con un crecimiento del 10% respecto a 2024.

Finalmente, Chiesa destacó que el nuevo escenario también representa una oportunidad para revisar la formación profesional y adaptarla a las necesidades actuales. “Tenemos que pensar qué especialistas necesita Santa Fe en función de los nuevos desafíos sanitarios”, concluyó.

Santa Fe residencias médicas
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