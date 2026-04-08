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Se desactivó el paro de colectivos en Santa Fe: los choferes cobraron los salarios y habrá servicio normal

La medida de fuerza que amenazaba con paralizar el transporte urbano este jueves quedó sin efecto luego de que los trabajadores percibieran los haberes correspondientes a marzo. Así lo informaron fuentes del sector.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

8 de abril 2026 · 16:20hs
Se desactivó el paro de colectivos en Santa Fe: los choferes cobraron los salarios y habrá servicio normal

José Busiemi

Se desactivó el paro de colectivos en Santa Fe: los choferes cobraron los salarios y habrá servicio normal

El paro de colectivos que podía afectar el servicio urbano en la ciudad de Santa Fe este jueves finalmente quedó desactivado luego de que los choferes cobraran los salarios correspondientes al mes de marzo.

De acuerdo a lo señalado, los trabajadores recibieron el pago de sus haberes, lo que permitió dejar sin efecto la medida de fuerza que estaba prevista para este jueves 9 de abril.

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Los choferes cobraron sus haberes del mes de marzo y por tal motivo queda desactivada la medida de fuerza de mañana jueves”, informaron fuentes del sector.

De esta manera, el servicio de transporte urbano de pasajeros se prestará con normalidad, luego de varias horas de incertidumbre generadas por la situación económica que atraviesa el sistema y las dificultades para afrontar el pago de salarios.

La posibilidad de un paro había surgido en medio de la crisis que afecta al transporte del interior del país, donde empresarios vienen advirtiendo por el aumento de costos y demoras en la llegada de fondos nacionales vinculados al sistema SUBE.

colectivos Santa Fe paro
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