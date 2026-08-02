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Varios candidatos y una decisión clave: Colón define al sucesor de Medrán

Luego de la salida de Ezequiel Medrán, la dirigencia sabalera trabaja contrarreloj para encontrar al nuevo conductor del plantel profesional. Iván Delfino y Leandro Gracián son los nombres que aparecen con mayor fuerza para asumir el desafío de dirigir a Colón en la recta final de la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 21:01hs
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Varios candidatos y una decisión clave: Colón define al sucesor de Medrán

Varios candidatos y una decisión clave: Colón define al sucesor de Medrán

Colón ya tomo la decisión de desvincular a Ezequiel Medrán y ya estan en campaña de buscar un reemplazante para que este a cargo del plantel profesional. Al entrenador se lo comunicarán el lunes.

La dirigencia quiere resolver rápido la llegada del nuevo DT

En Santa Fe ya comenzó una nueva etapa. Tras confirmarse la salida de Ezequiel Medrán, los dirigentes de Colón pusieron en marcha la búsqueda de su reemplazante con la intención de tomar una decisión en los próximos días y que el nuevo entrenador pueda hacerse cargo del equipo lo antes posible.

La idea de la comisión directiva es que el próximo cuerpo técnico tenga tiempo de trabajar con el plantel y preparar los próximos compromisos de la Primera Nacional, en un momento clave de la temporada donde cada punto puede ser determinante.

A pesar del cambio de conducción, el Sabalero continúa ubicado en la zona alta de la Zona A y mantiene intacto el objetivo de pelear por el ascenso. Desde la dirigencia consideran que todavía queda mucho camino por recorrer y confían en que un nuevo entrenador pueda darle al equipo una nueva energía, corregir aspectos futbolísticos y potenciar al plantel.

Delfino y Gracián, los nombres que toman ventaja por el momento

Entre las alternativas que analiza la dirigencia rojinegra aparecen dos entrenadores con recorrido en la categoría: Iván Delfino y Leandro Gracián.

Delfino cuenta con un punto a favor: ya tuvo una etapa al frente de Colón y conoce el funcionamiento interno de la institución. El entrenador actualmente se encuentra sin club luego de su salida de Estudiantes de Río Cuarto y es uno de los principales candidatos que evalúan los dirigentes para volver a ponerse el buzo sabalero. Además, en caso de avanzar las conversaciones, existe la posibilidad de que Paolo Goltz pueda integrarse a su equipo de trabajo como ayudante de campo, aunque todavía no existe una confirmación oficial al respecto.

LEER MAS: Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Por otro lado, Leandro Gracián también aparece como una opción fuerte dentro de la lista. El técnico viene de realizar una buena campaña con Deportivo Madryn, donde estuvo cerca de conseguir el ascenso, y posteriormente tuvo un paso por Quilmes, institución en la que fue desvinculado recientemente.

La dirigencia de Colón busca cerrar cuanto antes la llegada del nuevo entrenador para afrontar la etapa decisiva del campeonato con un objetivo claro: mantenerse como protagonista y continuar en la pelea por volver a Primera División.

Colón director técnico candidatos Iván Delfino
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