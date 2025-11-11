Uno Santa Fe | Santa Fe | Helado

Santa Fe se suma a la Noche del Helado Artesanal con una promo 2×1 en el cuarto kilo

Este jueves desde las 19 se ofrecerá la promoción hasta agotar stock. Como cada año, se espera una importante concurrencia de público a las heladerías

11 de noviembre 2025 · 09:09hs
Santa Fe se suma a la Noche del Helado Artesanal con una promo 2×1 en el cuarto kilo

A partir del lunes, arrancó en todo el país la 41ª Semana del Auténtico Helado Artesanal, una celebración que se extenderá hasta el próximo domingo 16 de noviembre. Locales de Santa Fe ofrecerán promociones, culminando con la esperada Noche de las Heladerías y su popular oferta de 2×1 en cuarto kilo.

El evento es organizado por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

helado artesanal heladerías Santa Fe

Bajo el lema "El futuro es artesanal", la celebración busca destacar la calidad y la conexión humana detrás de este clásico gastronómico, reivindicando que “el futuro es artesanal, y el helado también”.

La gran cita: jueves de 2×1 en helado artesanal

El punto culminante de la semana es el jueves 13 de noviembre. Desde las 19, más de 500 heladerías adheridas en todo el territorio nacional abrirán sus puertas para la Noche de las Heladerías. Además del tentador 2×1 en cuarto kilo, los locales participantes prometen sumar shows musicales en vivo, convirtiendo la compra de helado en un encuentro festivo que une identidad y creatividad.

¿Cómo encontrar tu heladería más cercana en Santa Fe? El mapa completo de los locales adheridos a la promoción del 2×1 está disponible en www.lanochedelasheladerias.com.ar.

Gustos: top 5 de los argentinos

La entidad también destinará la semana a acciones solidarias y donaciones en beneficio de fundaciones, reafirmando el compromiso social de los fabricantes artesanales.

helado artesanal heladerías Santa Fe2

En materia de consumo, el helado se mantiene como una pasión nacional, con un consumo promedio anual per cápita de 7,3 kg. Según una encuesta de AFADHYA, los argentinos siguen eligiendo los clásicos, con el dulce de leche granizado a la cabeza del Top 10, seguido por el chocolate con almendras, la frutilla a la crema, el pistacho y el sambayón.

La Semana del Helado, cuya Noche de las Heladerías se incorporó en 2017, es una tradición federal con impacto cultural y económico, reconocida como Marca País por el Ministerio de Turismo de la Nación.

Embed
Helado Artesanal Santa Fe heladerías
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Está vigente un alerta por tormentas fuertes que abarca a la ciudad de Santa Fe

en los ultimos cuatro anos crecio la exportacion de sabalos, pese al bajo nivel del parana

En los últimos cuatro años creció la exportación de sábalos, pese al bajo nivel del Paraná

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

el gran santa fe suma 38 homicidios en 2025 y concentra una de cada cuatro muertes violentas en la provincia

El Gran Santa Fe suma 38 homicidios en 2025 y concentra una de cada cuatro muertes violentas en la provincia

Lo último

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Último Momento
Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Messi: Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona

Messi: "Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona"

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"