Santa Fe se suma a la Noche del Helado Artesanal con una promo 2×1 en el cuarto kilo

Este jueves desde las 19 se ofrecerá la promoción hasta agotar stock. Como cada año, se espera una importante concurrencia de público a las heladerías

A partir del lunes, arrancó en todo el país la 41ª Semana del Auténtico Helado Artesanal , una celebración que se extenderá hasta el próximo domingo 16 de noviembre . Locales de Santa Fe ofrecerán promociones , culminando con la esperada Noche de las Heladerías y su popular oferta de 2×1 en cuarto kilo .

El evento es organizado por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

Bajo el lema "El futuro es artesanal", la celebración busca destacar la calidad y la conexión humana detrás de este clásico gastronómico, reivindicando que “el futuro es artesanal, y el helado también”.

La gran cita: jueves de 2×1 en helado artesanal

El punto culminante de la semana es el jueves 13 de noviembre. Desde las 19, más de 500 heladerías adheridas en todo el territorio nacional abrirán sus puertas para la Noche de las Heladerías. Además del tentador 2×1 en cuarto kilo, los locales participantes prometen sumar shows musicales en vivo, convirtiendo la compra de helado en un encuentro festivo que une identidad y creatividad.

¿Cómo encontrar tu heladería más cercana en Santa Fe? El mapa completo de los locales adheridos a la promoción del 2×1 está disponible en www.lanochedelasheladerias.com.ar.

Gustos: top 5 de los argentinos

La entidad también destinará la semana a acciones solidarias y donaciones en beneficio de fundaciones, reafirmando el compromiso social de los fabricantes artesanales.

En materia de consumo, el helado se mantiene como una pasión nacional, con un consumo promedio anual per cápita de 7,3 kg. Según una encuesta de AFADHYA, los argentinos siguen eligiendo los clásicos, con el dulce de leche granizado a la cabeza del Top 10, seguido por el chocolate con almendras, la frutilla a la crema, el pistacho y el sambayón.

La Semana del Helado, cuya Noche de las Heladerías se incorporó en 2017, es una tradición federal con impacto cultural y económico, reconocida como Marca País por el Ministerio de Turismo de la Nación.