Alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes en Santa Fe

Se anticipan precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar entre 30 y 60 milímetros, con posibles excedentes puntuales en la región.

Este viernes, el SMN emitió un alerta de nivel amarillo para la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia. El aviso indica que podrían registrarse fenómenos meteorológicos que, aunque no son extremos, tienen “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según los informes del SMN, durante la jornada podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se anticipan precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar entre 30 y 60 milímetros , con posibles excedentes puntuales. También se prevé actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo en sectores aislados.

Pronóstico del tiempo

El pronóstico para la jornada anticipa un cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales hacia el mediodía. Sin embargo, las condiciones se mantendrán algo inestables a inestables durante gran parte del día, con tendencia a mejorar hacia las últimas horas de la jornada, cuando el ingreso de un frente más seco podría estabilizar el panorama.

Se esperan lluvias débiles a moderadas, aunque no se descarta la posibilidad de chaparrones más intensos en algunos sectores del ejido urbano y zonas periféricas. Las temperaturas mostrarán un leve descenso conforme avance el día, producto del ingreso de aire más fresco desde el sur.

Vientos y cambio en las condiciones

Los vientos serán moderados del sector este, rotando al sur/sureste con el correr de las horas. Esta rotación acompañará el cambio de masa de aire y contribuirá al descenso térmico, además de generar ráfagas que podrían sentirse con fuerza en horas de la tarde.