Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta

Alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes en Santa Fe

Se anticipan precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar entre 30 y 60 milímetros, con posibles excedentes puntuales en la región.

6 de noviembre 2025 · 20:54hs
Alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes en Santa Fe

Este viernes, el SMN emitió un alerta de nivel amarillo para la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia. El aviso indica que podrían registrarse fenómenos meteorológicos que, aunque no son extremos, tienen “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según los informes del SMN, durante la jornada podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se anticipan precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar entre 30 y 60 milímetros, con posibles excedentes puntuales. También se prevé actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo en sectores aislados.

Pronóstico del tiempo

El pronóstico para la jornada anticipa un cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales hacia el mediodía. Sin embargo, las condiciones se mantendrán algo inestables a inestables durante gran parte del día, con tendencia a mejorar hacia las últimas horas de la jornada, cuando el ingreso de un frente más seco podría estabilizar el panorama.

Se esperan lluvias débiles a moderadas, aunque no se descarta la posibilidad de chaparrones más intensos en algunos sectores del ejido urbano y zonas periféricas. Las temperaturas mostrarán un leve descenso conforme avance el día, producto del ingreso de aire más fresco desde el sur.

Vientos y cambio en las condiciones

Los vientos serán moderados del sector este, rotando al sur/sureste con el correr de las horas. Esta rotación acompañará el cambio de masa de aire y contribuirá al descenso térmico, además de generar ráfagas que podrían sentirse con fuerza en horas de la tarde.

alerta SMN Santa Fe
Noticias relacionadas
Obra edilicia del programa nacional Procrear totalmente paralizada.

Confirmaron que Santa Fe quedará afuera de la subasta Procrear: "No tenemos viviendas terminadas sin adjudicar"

Le robaron la camioneta en plena Recoleta: la policía la encontró a pocas cuadras y detuvo al sospechoso

Le robaron la camioneta en plena Recoleta: la policía la encontró a pocas cuadras y detuvo al sospechoso

Proponen multas de hasta $5,4 millones y trabajo comunitario a padres de alumnos que ejerzan bullying en las escuelas

Proponen multas de hasta $5,4 millones y trabajo comunitario a padres de alumnos que ejerzan bullying en las escuelas

La Justicia habilitó a Nación a cobrar ganancias a docentes de Santa Fe: desde diciembre volverán a pagar el impuesto

La Justicia habilitó a Nación a cobrar ganancias a docentes de Santa Fe: cuántos trabajadores volverán a pagar el impuesto

Lo último

Ante el interés de algunos equipos, Palmeiras le puso precio al Flaco López

Ante el interés de algunos equipos, Palmeiras le puso precio al Flaco López

Alpine publicó un posteo sugerente que podría anticipar la renovación de Franco Colapinto

Alpine publicó un posteo sugerente que podría anticipar la renovación de Franco Colapinto

Úbeda tendría definido el equipo para jugar el Superclásico

Úbeda tendría definido el equipo para jugar el Superclásico

Último Momento
Ante el interés de algunos equipos, Palmeiras le puso precio al Flaco López

Ante el interés de algunos equipos, Palmeiras le puso precio al Flaco López

Alpine publicó un posteo sugerente que podría anticipar la renovación de Franco Colapinto

Alpine publicó un posteo sugerente que podría anticipar la renovación de Franco Colapinto

Úbeda tendría definido el equipo para jugar el Superclásico

Úbeda tendría definido el equipo para jugar el Superclásico

Gallardo espera: Montiel y Driussi aún no tienen el alta médica

Gallardo espera: Montiel y Driussi aún no tienen el alta médica

Alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes en Santa Fe

Alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes en Santa Fe

Ovación
Colón se ilusiona: Matías Córdoba sigue rompiendo redes en la Selección del Ascenso

Colón se ilusiona: Matías Córdoba sigue rompiendo redes en la Selección del Ascenso

Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado

Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado

¿Qué lugar ocupará José Vignatti en la lista Tradición Sabalera?

¿Qué lugar ocupará José Vignatti en la lista Tradición Sabalera?

Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura

Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos