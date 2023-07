Estafadores dispuestos a matar en Santa Fe: los últimos casos que alertan sobre la compraventa en redes sociales

Cuando llegó al punto de encuentro pactado, él y su amigo se toparon con tres personas quienes -a punta de pistola- les exigían que entregaran el dinero. Los delincuentes dispararon y terminaron con la vida de Demarchi.

Desde el Ministerio de Seguridad sostuvieron a este medio que por el momento no se prestaran mayores declaraciones a la espera de la evolución de las investigaciones y por respeto a los familiares de este caso que conmocionó a todo un pueblo.

El episodio es uno más de los numerosos casos de estafas vía redes sociales en las que incurre muchísima gente, lógica que no escapa a Santa Fe y que lamentablemente tiene en su haber casos fatales de víctimas emboscadas que confiaron ciegamente en la buena voluntad del supuesto vendedor.

No se trata de una estafa, sino de personas que están dispuestas a todo; incluso a matar si es necesario. El crimen de Demarchi no es un caso aislado, en el último tiempo ocurrieron historias similares en la ciudad de Santa Fe, situaciones que alertan sobre negociaciones que se realizan mediante redes sociales

"Lato" de Villa Fiorito

Uno de los casos que resonó con mayor fuerza por las trágicas consecuencias que conllevó fue el de Lautaro Isaac Leandro, joven de 21 años proveniente de Villa Fiorito del conurbano bonaerense. Vino a la ciudad a comprar una moto que había comprometido vía compraventa en redes sociales.

Embed SANTA FE | "No queríamos que viaje, pero estaba enloquecido por esa moto", apuntó Florencia, hermana de Lautaro Isaac Leandro, el joven de 21 años que vino a Santa Fe comprar una moto y fue asesinado. https://t.co/9lNPm4cU9m — UNO Santa Fe (@unosantafe) September 20, 2022

El joven culminó siendo víctima de una emboscada en el barrio santafesino de Coronel Dorrego, con un balazo en la cabeza que le costó su vida. Esto sucedió el 18 de septiembre de 2022.

Su hermana dijo que "Lato", como lo conocían ellos, "estaba enloquecido con esa moto" y que no deseaban que viaje hacia Santa Fe. "Nos daba miedo que se vaya tan lejos, pero estaba enloquecido. El domingo a la mañana estaba decidido a irse y mi hermano más grande lo acompañó para que no viaje solo. Y lamentablemente pasó lo que no tenía que pasar".

Fiorito.jpg

Milagro en barrio Roma

En la noche del 8 de junio, dos jóvenes de 20 años oriundos de la ciudad de Coronda llegaron hasta Santa Fe luego de que uno de ellos pactó la compra de un teléfono celular a través de una reconocida plataforma de compraventa en redes sociales, debían buscar el pedido en barrio Roma. Lo que parecía algo sencillo se tornó en una pesadilla, ya que al querer concretar la compra, ambos debieron huir en medio de disparos que dejó a uno de ellos herido en medio de una emboscada.

En este caso un amigo de quien recibió el disparo se puso en contacto con el vendedor de un teléfono a través de redes sociales para pactar la compra a cambio de algo de dinero y su viejo celular. Ni bien los jóvenes llegaron a la ciudad de Santa Fe le consultaron a quien habían contactado acerca del lugar pactado en pleno barrio Roma, queriendo asegurarse de que la zona en cuestión era segura, obteniendo la respuesta de que se dirijan tranquilos.

El hombre estaba afuera esperando con una caja. A continuación se presenta el relato en primera persona de una de las víctimas: "Mi compañero abrió la puerta y se bajó, mientras el hombre se acercaba y le mostró un arma. Mi amigo se dio cuenta, me gritó «acelerá» y escuché tres disparos. Uno pasó el vidrio e impactó en mi espalda, el otro fue al techo y el tercero a la óptica del auto. Al llegar a la esquina mi amigo se subió al auto y a media cuadra encontramos un patrullero y les dijimos a los policías lo que había pasado. Yo busqué ayuda porque sabía que me habían herido, así que llamaron a la ambulancia y me trasladaron acá (por el Hospital Cullen)".

En este caso, uno de los dos involucrados resultó herido con un impacto de bala en la espalda, aunque luego de la rehabilitación no le presentó mayores inconvenientes de salud.

"Cuando llegamos, tres personas nos apuntaban"

El acompañante de la Franco Demarchi contó que llegaron hasta Santa Fe, desde Sancti Spiritu, a comprar una moto, la cual ya habían visto y arreglado con su vendedor por WhatsApp.

Al llegar, tres jóvenes los emboscaron y le apuntaron con armas. Los estafadores comenzaron a dispararles cuando ambos intentaron escaparse en su camioneta, pero una de las balas alcanzó al conductor, que murió en el acto. El vehículo terminó chocando contra una de las viviendas del lugar.

El amigo de Demarchi, que logró sobrevivir a la balacera, relató cómo se desencadenó la trágica estafa: "Vinimos a comprar una moto. Estábamos parados y salieron tres personas caminando y cuando los vimos le dije «estos no son» y sacaron armas, nos apuntaron y pegaron tres tiros (cuando intentaron escapar). A mí me apuntaron en la cabeza. Tenían las caras destapadas", expresó el joven entre lágrimas.

homicidio compra moto barrio roma 6.jpg El lugar en donde mataron a un joven que llegó a la ciudad para la compra de una moto. UNO Santa Fe

Respecto a cómo concretaron la compra del vehículo, sostuvo: "Mi amigo (Franco Demarchi) se contactó por WhatsApp, pedían $1.200.000 por la moto". El joven aseguró que los delincuentes sabían que contaban con esa suma de dinero.

La inquilina de la casa donde terminó la camioneta incrustada, habló cómo su hijo de 11 años se salvó del impacto: "La dueña de la casa sintió el choque y el derrape, salió y se encontró con esto. Me llamó a mi, que estaba en el trabajo y mi nene estaba durmiendo adentro, gracias a Dios no le pasó nada, ni se enteró de hecho. Nos vinimos apenas nos dijo y nos encontramos con que hay una persona fallecida dentro de la camioneta", expresó la mujer.

La mujer rompió en llanto por la tragedia: "Hay un chico muerto de la camioneta, aparentemente fue una estafa. Es gente que no es del barrio, porque acá te juro que no pasa nada, es super tranquilo, acá tengo la tranquilidad que no tenía cuando vivía en barrio Candioti. Es un hecho super aislado".