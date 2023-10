Este lunes seguirá la inestabilidad en Santa Fe: se esperan lluvias durante la mañana

Las condiciones son inestables. En el día de la fecha, se observa el predominio de un sistema cálido en la región, el cual recibe aportes momentáneos de aire relativamente frío, lo que mantiene la inestabilidad con posibles lluvias débiles a moderadas durante gran parte de la jornada. Esta situación debería ir cambiando lenta y gradualmente con el correr de las horas, sobre todo hacia esta noche o primeras horas de mañana martes, dando lugar al ingreso de corrientes relativamente frías con lo cual las condiciones deberían tender a mejorar con tendencia en descenso de las temperaturas, sobre todo de las mínimas. Por lo que se espera para lo que resta de la jornada en el área de influencia: cielo parcial cubierto a cubierto; condiciones inestables; posibles lluvias débiles a moderadas, no descartándose la ocurrencia de chaparrones más intensos durante la mañana: mejoramientos temporales durante la tarde/noche; temperaturas con poco cambio, suave tendencia en descenso y poca amplitud térmica; y vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/sureste. La mínima será de 21º C y la máxima de 26º C.