Votó Poletti y reconoció que con las lluvias "colapsaron los desagües" de algunos barrios

lluvias trabajo cuadrillas muncipales.jpg Las cuadrillas municipales trabajan en la atención de todas las situaciones producto de las copiosas lluvias Santa Fe Capital

Poletti también reveló cómo se vienen desarrollando las reuniones de transición: "Poder evaluar estas lluvias en los encuentros y analizar lo que nos dijeron en estas primeras dos, con lo que uno tiene reportado de lo que pasó hoy y lo que pueda seguir lloviendo, sin lugar a dudas es un tema que vamos a seguir dialogando con la transición, nos preocupa un montón. Todo el equipo está abocado a poder brindar las soluciones que creemos. Recibimos información de que las estaciones y las bombas de que se modernizaron, que están en condiciones y funcionan".

Y añadió: "Lo que nos está faltando fundamentalmente es la información acerca de cómo está la licitación de los kilómetros de limpieza de los desagües, que creo que a veces es el principal problema, el agua no corre y por eso se inundan casi todos los barrios. En esto es donde realmente queremos tener datos, para saber si no va a ser lo primero que tengamos que hacer cuando asumamos, llamar a la licitación para seguir limpiando kilómetros de desagües que en cuatro años que no llovió por ahí se taparon".

lluvia elecciones octubre 1.jpg Calles anegadas por las copiosas lluvias de este domingo en la ciudad de Santa fe José Busiemi/ UNO Santa Fe

Entre los barrios que se ven más afectados por las lluvias mencionó a Santa Rita, la zona de Facundo Zuviría, y Calchines y Alvear. "Escuché a funcionarios de la gestión actual, creo que tenemos hacer un trabajo en equipo, con la mayor información posible en la transición, para poder asumir el 11 y si es necesario hacer la primera inversión en eso", añadió.

"Sin lugar a dudas preocupa que la lluvia sea un condicionamiento para que la gente vote. La única manera de cambiar lo que queremos o valorizar lo que quiere cada ciudadano es con el voto. No podemos dejar de votar, es nuestro derecho más que una obligación. Ojalá que en los momentos en los que no llueva la gente se acerque y pueda votar, que la lluvia no sea tan intensa como fue a primeras horas de la mañana donde realmente no permitía que la gente circule", cerró.

