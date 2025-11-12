Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 12 de noviembre

12 de noviembre 2025 · 07:07hs
Horóscopo Escorpio

UNO Santa Fe

Horóscopo Escorpio

Horóscopo del miércoles 12 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Este miércoles será ideal para cerrar acuerdos y tomar decisiones rápidas. No dejes que la duda te frene. En el amor, una charla pendiente podría aclarar el panorama. Energía en alza.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Día favorable para reordenar tus finanzas y evitar gastos impulsivos. En el trabajo, tu esfuerzo comienza a ser reconocido. En pareja, buscá momentos tranquilos para reconectar.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente estará a mil, pero necesitás focalizarte en una sola cosa a la vez. Evitá discusiones sin sentido. Buenas noticias llegan de la mano de un proyecto personal.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Una jornada ideal para dedicarte al hogar y a tus afectos. No cargues con responsabilidades ajenas. En el amor, se aproxima una etapa de mayor comprensión mutua.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma estará al máximo y eso atraerá oportunidades laborales y amorosas. Aprovechá para negociar o mostrar tus talentos. Evitá los impulsos financieros.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Momento de organizar tu rutina y cuidar tu salud mental. No todo tiene que estar bajo control. Una sorpresa de alguien del pasado podría descolocarte.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Día ideal para crear, inspirarte y disfrutar del arte o la belleza. En el amor, una propuesta inesperada podría emocionarte. No postergues decisiones importantes.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La Luna te vuelve más introspectivo. Es momento de cerrar ciclos y dejar atrás lo que ya no suma. En el trabajo, reconocen tu esfuerzo silencioso.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu optimismo contagia, pero necesitás planificar mejor tus próximos pasos. En el amor, se avecina una charla sincera que puede fortalecer la relación.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Un día perfecto para ordenar tu economía y poner límites claros. En lo laboral, llega una oportunidad de crecimiento. En el amor, buscá estabilidad y calma.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La creatividad y las ideas nuevas estarán a flor de piel. Aprovechá para empezar proyectos innovadores. En el amor, alguien podría sorprenderte con un gesto dulce.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Jornada para escuchar tu intuición y descansar más. En lo emocional, todo lo que reprimas podría salir a la luz. Permitite soltar lo que pesa.

Horóscopo miércoles noviembre
