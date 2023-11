Estudiantes de la UNL pintaron un "corredor seguro" en la zona de boliches de la Ruta 168

•LEER MÁS: Empapelaron la ciudad para concientizar sobre las personas en situación de calle

Respecto a la zona de boliches, manifestó: "No sabés por dónde ir, algunos van por el medio y otros por donde puedan, donde encuentran lugar. No es un lugar que está preparado para su fin, no está terminado".

"Creamos la campaña de concientización "Quédate en línea" (@quedate_enlinea) y trata de visibilizar el problema. Elevamos un informe al Concejo Municipal y le mostramos todo lo que sucedió y realizamos, pero todavía no se comunicó nadie. Si alguien puede verlo y darnos alguna respuesta estaría genial, sea quien sea. De todas formas, antes de empezar con este proyecto le pedimos autorización de la Municipalidad, ya que es una colectora de la ruta nacional. Nos autorizaron y pudimos llevar adelante la intervención", reveló Montenegro.

Al momento de encarar este proyecto, los estudiantes investigaron y descubrieron que hay proyectos en el Concejo Municipal similares su idea del corredor seguro: "Hay proyectos plasmados y si bien están escritos y demás no se llevaron a cabo".

