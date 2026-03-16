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Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

Un proyecto legislativo propone incorporarlas a la ley de tabaco para restringir su publicidad y evitar el acceso de menores

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

16 de marzo 2026 · 13:18hs
Las bolsitas de nicotina ya se comercializan en Santa Fe.

Las bolsitas de nicotina ya se comercializan en Santa Fe.

La diputada provincial socialista Varinia Drisun, presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Legislatura de Santa Fe, presentó un proyecto de ley para regular la venta de bolsitas de nicotina, un producto que comenzó a comercializarse recientemente en kioscos y estaciones de servicio de la provincia.

En diálogo con UNO Santa Fe, la legisladora explicó que estos productos aparecieron a fines de 2025 y actualmente se venden sin ningún tipo de regulación sanitaria, muchas veces presentados como si fueran golosinas o caramelos, lo que facilita su acceso especialmente entre jóvenes.

“Son bolsitas saborizadas, con gusto a menta o frutas, que se colocan en la boca y se absorben por la mucosa bucal. De esta manera la nicotina pasa rápidamente al torrente sanguíneo y actúa sobre el sistema nervioso central”, explicó.

Riesgos para la salud

Según detalló la legisladora, el consumo de estas bolsitas puede provocar hiperactividad, aumento del estado de alerta y vigilia, pero también genera alta adicción a la nicotina y efectos cardiovasculares.

Entre las consecuencias mencionó taquicardia, aumento de la presión arterial y otros riesgos para el sistema cardiovascular. Además, advirtió que estos productos pueden contener mayor concentración de nicotina que el tabaco tradicional.

“Como no hay combustión, se difunde la idea de que es menos dañino que fumar, pero en realidad puede implicar la incorporación de más nicotina al organismo, ya que se absorbe directamente por la mucosa bucal”, señaló.

Drisun también indicó que, además de nicotina, estos productos contienen sustancias químicas y metales pesados, lo que incrementa los riesgos para la salud.

Embed - MAÑANA UNO - VARINIA DRISUN - DIPUTADA PROVINCIAL

Publicidad y acceso sin control

Uno de los puntos que más preocupa a la legisladora es la falta de regulación y control sanitario. Actualmente, explicó, no existe una normativa específica que regule su comercialización.

Incluso mencionó que en la ciudad de Rosario se realizaron acciones promocionales donde estos productos se regalaban en la vía pública, como estrategia de difusión.

“Se están comercializando como si fueran un producto inocuo, cuando en realidad pueden generar adicción temprana a la nicotina, especialmente entre adolescentes”, advirtió.

Incluirlas en la ley de tabaco

El proyecto presentado propone incorporar las bolsitas de nicotina dentro de la ley provincial de control del tabaco, que ya establece diversas restricciones.

Entre las medidas que plantea se destacan: prohibir su venta a menores de 18 años, impedir su publicidad y promociones, evitar que estén visibles en kioscos o estaciones de servicio y difundir información sobre sus riesgos para la salud.

“En Santa Fe ya existe una normativa muy clara respecto al tabaco: no se permite publicidad, los productos no están a la vista y está prohibida la venta a menores. Lo que proponemos es aplicar los mismos criterios a estas bolsitas de nicotina”, explicó.

Casos reportados

La diputada también señaló que existen reportes de efectos adversos asociados al consumo, entre ellos pérdida del conocimiento, insomnio, ansiedad y taquicardia. Ante esta situación, consideró clave generar información pública y debate sobre el tema para evitar que el producto se expanda sin control.

“Es importante que la ciudadanía conozca que no se trata de un producto inocuo. Por eso pedimos también a los medios de comunicación que ayuden a difundir información sobre los riesgos que implica su consumo”, concluyó.

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