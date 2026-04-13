El remate se realizará este jueves en el Salón Metropolitano de Rosario y estará a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Se ofrecerán 150 lotes entre vehículos y otros elementos incautados en causas judiciales.

Exhibieron los autos, motos y hasta el avión decomisados al delito que se subastarán: más de 5.400 inscriptos de todo el país

El Gobierno de Santa Fe realizará este jueves una nueva subasta de bienes decomisados al delito , en un remate que tendrá lugar en el Salón Metropolitano de Rosario y que contará con la participación de más de 5.400 personas inscriptas de todo el país , una cifra récord desde que se implementó este mecanismo en la provincia.

La convocatoria corresponde a la quinta subasta organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) , donde se pondrán a la venta 150 lotes , entre motocicletas, automóviles, un avión y otros bienes que fueron incautados en el marco de investigaciones judiciales vinculadas al delito.

51293cc9-066b-487c-aa2f-ae427ab4f242 Exhibieron los autos, motos y hasta el avión decomisados al delito que se subastarán: más de 5.400 inscriptos de todo el país

En la previa del remate, los vehículos fueron exhibidos en el Parque Alem de Rosario y posteriormente trasladados al Salón Metropolitano, donde permanecerán hasta el momento de la subasta.

Las personas que completaron la inscripción podrán observar los vehículos el miércoles de 10 a 18 y el jueves de 8.30 a 13, presentando su documento de identidad. Además, tendrán la posibilidad de asistir acompañados por un mecánico, quien también deberá acreditar su identidad.

En tanto, las acreditaciones para participar del remate se realizarán el miércoles entre las 14.30 y las 15.30, también con presentación obligatoria del DNI.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó la convocatoria y el alcance de esta política pública. “Más de 5.400 personas de todo el país se inscribieron para participar. Estamos conformes con esta política pública integral enmarcada en la estrategia de seguridad”, señaló.

El funcionario remarcó que el objetivo de estas subastas es quitarles recursos económicos a quienes cometieron delitos y evitar que esos bienes continúen vinculados a actividades ilegales. “Desde la Aprad nos corresponde la etapa final: quitarles los bienes a los delincuentes y subastarlos para impedir que continúen financiando actividades ilícitas”, explicó.

Destino de los fondos

Figueroa Escauriza detalló que el dinero obtenido en los remates tiene tres destinos principales. En primer lugar, resarcir a las víctimas cuando existe una relación directa entre el bien incautado y el daño ocasionado. En ese sentido, recordó que el año pasado se indemnizó a víctimas por más de 300 millones de pesos.

En segundo término, señaló que la Aprad se autofinancia con los recursos obtenidos en las subastas, sin utilizar partidas del presupuesto provincial.

Por último, una parte de los fondos se destina a políticas públicas y acciones sociales, como el acompañamiento a centros de jubilados, clubes de barrio y establecimientos educativos.

El caso del avión

Entre los bienes que serán subastados se encuentra un avión, cuya inclusión había generado una disputa judicial. Sin embargo, el funcionario indicó que la situación ya fue resuelta en los tribunales.

“Se trata de personas condenadas que cuentan con recursos para intentar frenar estos procesos. En una audiencia judicial se determinó que todos los procedimientos administrativos se ajustan a la ley provincial”, afirmó.

Por último, Figueroa Escauriza subrayó que Santa Fe es la única provincia del país que realiza este tipo de subastas, gracias a la vigencia de la ley de extinción de dominio, y sostuvo que el modelo debería replicarse a nivel nacional.

“De lo contrario, los delincuentes trasladan sus bienes a otras provincias. Es necesario avanzar hacia una política federal que permita combatir el delito de manera integral en todo el país”, concluyó.