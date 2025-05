Falta de iluminación en barrio Yapeyú: "No tenemos luz ni para que los chicos crucen a la escuela"

Vecinos de un sector comprendido entre calle Alfonsina Storni, club Loyola y calle Río Negro, en barrio Yapeyú, aseguraron a UNO Santa Fe que no cuentan con alumbrado público "desde hace tiempo", lo que genera una situación de inseguridad y malestar generalizado. “No hay una sola luz. Todos los focos están quemados o no funcionan. Es una boca de lobo”, describieron.