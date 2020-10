Femicidio de Florencia en San Jorge: la familia pide testigos

En lo que va del año, hubo 27 femicidios dentro de un total de 44 muertes violentas de mujeres en toda la provincia de Santa Fe. Todos los crímenes por violencia de género ocurridos este 2020 muestran métodos de asesinatos brutales y con saña contra mujeres: ocho fueron cometidos con golpes de los cuales al menos dos –incluido el de Florencia este lunes– fueron con piedras, cuatro fueron prendidas fuego, dos con arma blanca, una fue asfixiada, otra fue desmembrada y sus partes fueron encontradas durante una semana en un río, en tres casos fueron a golpes con algún otro método y ocho por arma de fuego. Cabe destacar que este año tiene más femicidios que el 2019, 2018, 2016, 2015 y 2014 (21, 22, 22, 13 y 12 respectivamente según datos del MPA). Es superado solo por el 2017, cuando ocurrieron 28 femicidios, que incluyen la masacre de barrio Alfonso en la ciudad de Santa Fe en la que murieron cinco personas en manos del femicida Facundo Solís.

Lisandro Urteaga, hermano de Florencia, dijo a UNO Santa Fe: "Lo que pedimos es que cualquier persona que sepa qué pasó, o que haya visto algo lo informe. Pedimos a todas y todos, si saben algo que se acerquen y no tengan miedo para dar una mano".

Pedido de justicia

Por su parte, el Partido y la Federación Juvenil Comunista solicitó justicia a través de un comunicado público: "Recibimos la terrible confirmación de que nuestra camarada había sido asesinada. El crimen de Florencia fue un femicidio. Un crimen político en manos del patriarcado. Se encontró su cuerpo tendido en la tierra por la que ella tanto luchó, en su cuerpo los rastros de la violencia del patriarcado en su expresión más dolorosa y despiadada. Los medios hablarán del modo en el que se encontró, nosotrxs elegimos hablar de su historia, de su vida y de su lucha. Desde allí exigimos justicia. Atravesades por el dolor, nos secamos las lágrimas en el camino de reclamar Justicia organizando la rebeldía que tantas veces la hizo sonreír".

"En la causa Interviene la fiscalía de San Jorge a cargo de Carlos Zoppegni. Reclamamos la aplicación de todos los protocolos que garanticen una investigación transparente y efectiva. Desde el momento que nos enteramos del hecho comienza nuestra lucha por el esclarecimiento del femicidio de nuestra camarada y exigimos una investigación rápida para encontrar a los responsables. Nos ponemos a disposición y acompañamos a su familia, a nuestres camaradas y a Lisandro Schiozzi, concejal de San Jorge en estos momentos de dolor e impotencia. Abrazamos a su familia, porque somos parte de ella. Llamamos a las organizaciones del campo popular a sumarse al pedido de justicia por Florencia y por todas las compañeras que día tras día nos son arrebatadas por el patriarcado. Desde el Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista, no descansaremos hasta que se haga justicia por Flor, nuestra camarada y por todas las pibas: mujeres, lesbianas, travestis y trans que no están. Que su crimen no borre su historia, su crimen como el de todas las pibas es bandera de rebeldía", agregaron.

Quién era Flor

El Partido Comunista describió a su compañera de manera emotiva: "Florencia o Flor, como le decíamos, era militante de nuestra organización y una aguerrida activista feminista, furiosa abolicionista que formaba parte de la Comisión de Géneros de nuestra juventud. Era parte de la dirección política de nuestra organización, transformando la realidad social en su municipio a través del activismo territorial. Luchaba día a día contra las opresiones que imponen el patriarcado y el capitalismo en todas sus formas; en pos de un mundo mejor «donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres»".

Florencia fue fundadora del movimiento feminista de San Jorge llamado Las Chuecas. Desde sus redes sociales la despidieron de la siguiente manera: "Nos arrebataron a flor. A sus hijas, familia, amigues, todas las personas que la querían, que la conocían, que sabían de su militancia, compromiso y amor. Le robaron una compañera a los pibes y pibas del partido comunista, le arrancaron un pedazo a la militancia feminista sanjorgense. Le afanaron la vida a una mujer íntegra, comprometida, luchadora, compañera. Nos la arrebataron a todes. Este mundo es más triste sin ella, es más pobre, es más desigual".

"Honrémosla alzando nuestras banderas, ardiendo este sistema capitalista y patriarcal, batallándole codo a codo, exigiéndole al Estado que nos arroja a la yuta suerte, a esta justicia machista que deja impune y sueltos a tantos violentos, abusadores y feminicidas, a nuestres legisladores que se ponen a debatir en una retórica absurda si crear o no leyes que nos amparen, que nos visibilicen, que nos igualen. Y al pueblo, a la sociedad misma, a vos, a él, a ella, a elle, todes, que nos pongamos los lentes de ver posta y comprendamos que si seguimos sosteniendo las estructuras que rechinan pero que se empecinan en seguir erigidas vamos a seguir muriendo, de a una, cada 30, 20, 10, 5, 1 hora", lamentaron.

Y sostienen: "Flor no está, y duele el alma, el cuerpo, la militancia, duele. Que no quede impune, que no sea una más. Tomemos los carteles que escribió, las canciones que cantó, caminemos tras los pasos de las marchas a las que fue y sigamos por ese camino. Porque ella sabía bien que si no levantamos la voz, hay oídos que no escuchan. Que tiemble la calle, porque no vamos a parar. Como Las Chuecas no queríamos dejar de recordar que flor fue una de las fundadoras de la agrupación, persona fundamental, que nos impulsó con su fuerza. Historia compartida, inicio, semilla. Hoy volvés a la tierra, para florecer".

Sobre la investigación

Zoppegni por su parte confirmó en varios medios de San Jorge que se trata de un asesinato y que se investiga según los protocolos de género del MPA. "Criminalística confirmó que fue un homicidio. las causas del deceso son fuerte traumatismo en el cráneo, suponemos que ha sido con una piedra. Aparentemente por lo que me comentan no habría habido intento de defensa, se supone que la persona que lo hizo la conocía. Evaluamos que quizás haya habido acceso carnal porque tenía las ropas bajas, aunque no constatamos que haya habido restos de semen o esperma. Se mandó todo a estudiar. Enviamos todas las evidencias, eventuales ADN y demás", detalló el fiscal.

Y relató sobre los pasos que dio en la investigación preliminar, minutos después del hallazgo del cuerpo de Florencia: "Lo que ordené apenas me entero es si había una averiguación de paradero. A partir de la información que nos brindan obviamente ahí ya empezamos a conectar la entidad de ella con Schiozzi, que fue convocado para colaborar con todos los datos e información de los últimas 24 y 48 horas. Por las características del hecho se evalúa la investigación bajo la hipótesis de femicidio. Tenemos instrucciones en todas las áreas de homicidio de las parejas o exparejas, más allá de que no hayan estado involucradas, se les secuestra el celular y se les toma la declaración, y se chequea lo que dice con la información del celular. Usualmente en ese sitio iba a caminar, lo hacía con amigas".

"Por otro lado, lo que no nos cerraba es que en principio ella deja a los hijos en la casa de él porque se iba a ir a caminar y después se iban a reencontrar a las 19 o 19.30. No nos queda claro por qué él se estaba preocupando de que no aparecía, si el hecho ya había ocurrido antes y todavía no se la había encontrado. Él aporta que una amiga de ella la estaba esperando cerca de las 16.30 y no apareció entonces le avisó a él diciéndole que no estaba en la casa o si la podía encontrar porque no se podía comunicar. A las 17 tomó conocimiento de que habían encontrado un cuerpo", concluyó.