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Independiente Rivadavia defiende la cima ante Rosario Central en Mendoza

La Lepra mendocina recibe a Central desde las 22:15 en un duelo directo por el liderazgo. Ambos llegan con aspiraciones altas en el Apertura 2026.

Ovación

Por Ovación

22 de marzo 2026 · 10:13hs
Independiente Rivadavia defiende la cima ante Rosario Central en Mendoza

Independiente Rivadavia enfrentará este domingo a Rosario Central en Mendoza por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, en un partido clave para la definición de la Zona B. El equipo local llega como líder, pero con una mínima ventaja sobre su rival, que intentará arrebatarle la cima.

Un líder que quiere consolidarse

El conjunto mendocino atraviesa un momento importante en el campeonato. Tras una racha sin triunfos, logró un valioso 3-2 ante Gimnasia que no solo le devolvió la confianza, sino que además lo catapultó al primer lugar de la tabla.

Con 20 puntos, Independiente Rivadavia se posiciona como uno de los equipos más regulares del torneo, aunque sabe que no puede relajarse. La paridad en la Zona B obliga a sostener el nivel jornada tras jornada para mantenerse en lo más alto. Además, el equipo dirigido por Alfredo Berti también tiene la mirada puesta en el plano internacional, ya que disputará la próxima Copa Libertadores, un desafío que exigirá rotación y planificación en el corto plazo.

Rosario Central, al acecho

El Canalla llega a este compromiso con 18 unidades y la gran oportunidad de convertirse en líder si logra imponerse como visitante. En su última presentación, venció a Banfield en un partido trabajado, donde mostró carácter y variantes ofensivas.

Uno de los puntos destacados del equipo es la jerarquía individual, con nombres que pueden marcar la diferencia en cualquier momento. Entre ellos, Ángel Di María, quien viene siendo determinante incluso ingresando desde el banco, aportando claridad y experiencia en momentos clave. El entrenador Jorge Almirón logró consolidar una idea de juego que combina intensidad y buen manejo de pelota, lo que convierte a Rosario Central en un rival peligroso, incluso fuera de casa.

Un duelo con aroma a final

El estadio Bautista Gargantini será el escenario de un cruce que promete emociones. No se trata solo de tres puntos: el ganador quedará como líder de la Zona B, lo que le dará un impulso clave en la recta decisiva del torneo. Ambos equipos llegan con expectativas altas y la intención de consolidarse como protagonistas. Independiente Rivadavia buscará hacerse fuerte en su casa, mientras que Rosario Central intentará imponer su jerarquía y dar el golpe.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia formaría con Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabricio Sartori.

Rosario Central saldría con Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

Hora, TV y árbitro

El encuentro comenzará a las 22:15, con transmisión de ESPN Premium. El árbitro será Pablo Echavarría, acompañado por José Carreras en el VAR.

Con la cima en juego y dos equipos en gran forma, se espera un partido vibrante en Mendoza, donde cada detalle puede ser decisivo en la lucha por el liderazgo.

Rosario Central Independiente Rivadavia Mendoza Torneo Apertura
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