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El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: "Fue un baldazo de agua fría"

El humorista compartió su experiencia contra la enfermedad y el emotivo proceso de recuperación, que lo impulsó a mirar hacia el futuro artístico

22 de marzo 2026 · 14:39hs
El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: Fue un baldazo de agua fría

Midachi vuelve por última vez a los escenarios. En ese marco, estuvieron como invitados a la mesa de Mirtha Legrand y Darío Chino Volpato sorprendió al contar que durante una gira en Carlos Paz, le diagnosticaron cáncer.

Durante la entrevista con la diva, Volpato ubicó el inicio de este episodio en su vida profesional: “Yo tuve un problema complicado. Hace dos años, antes de empezar un show con Miguel, me descubrieron cáncer de próstata”. Al mencionar la reacción inmediata, destacó: “Fue un baldazo de agua fría, porque parece una enfermedad curable y demás, pero tiene unos contratiempos terribles”.

Tratamiento

La decisión de evitar la cirugía resultó central en su proceso. El propio Volpato explicó: “No me operaron. En la temporada que hicimos con Miguel en Carlos Paz, todas las mañanas me iba con mi señora a Córdoba y me irradiaban”. La rutina de traslados diarios y el acompañamiento familiar marcaron ese período del tratamiento.

El seguimiento médico tras el proceso oncológico se tornó fundamental para Volpato, quien comunicó con satisfacción el resultado de los controles: “Los últimos estudios que me hicieron hace seis meses salieron todo bien, como si no hubiese ocurrido nada”.

cáncer Midachi Mirtha Legrand
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