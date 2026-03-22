El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: "Fue un baldazo de agua fría"

El humorista compartió su experiencia contra la enfermedad y el emotivo proceso de recuperación, que lo impulsó a mirar hacia el futuro artístico

Midachi vuelve por última vez a los escenarios. En ese marco, estuvieron como invitados a la mesa de Mirtha Legrand y Darío Chino Volpato sorprendió al contar que durante una gira en Carlos Paz, le diagnosticaron cáncer .

Durante la entrevista con la diva, Volpato ubicó el inicio de este episodio en su vida profesional: “Yo tuve un problema complicado. Hace dos años, antes de empezar un show con Miguel, me descubrieron cáncer de próstata ”. Al mencionar la reacción inmediata, destacó: “Fue un baldazo de agua fría, porque parece una enfermedad curable y demás, pero tiene unos contratiempos terribles”.

Tratamiento

La decisión de evitar la cirugía resultó central en su proceso. El propio Volpato explicó: “No me operaron. En la temporada que hicimos con Miguel en Carlos Paz, todas las mañanas me iba con mi señora a Córdoba y me irradiaban”. La rutina de traslados diarios y el acompañamiento familiar marcaron ese período del tratamiento.

El seguimiento médico tras el proceso oncológico se tornó fundamental para Volpato, quien comunicó con satisfacción el resultado de los controles: “Los últimos estudios que me hicieron hace seis meses salieron todo bien, como si no hubiese ocurrido nada”.