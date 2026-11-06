Uno Santa Fe | Santa Fe | feriado

Feriado por la visita del Papa León: cómo abrirán los comercios de Santa Fe este lunes 9 de noviembre

El sector comercial de Santa Fe tendrá distintas modalidades de funcionamiento durante la jornada festiva. Según un relevamiento del Centro Comercial, aproximadamente la mitad de los negocios abrirá sus puertas, mientras que el resto permanecerá cerrado.

6 de noviembre 2026 · 09:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Peatonal San Martín.

La Peatonal San Martín.

La actividad comercial en la ciudad de Santa Fe tendrá un funcionamiento dispar este lunes 9 de noviembre, con motivo de la jornada festiva por la visita del Papa León. De acuerdo con un relevamiento realizado por el Centro Comercial local junto con las principales asociaciones de calle, no habrá una modalidad de apertura unificada y cada comerciante decidirá si trabaja o se suma al feriado.

Desde el Centro Comercial, explicaron que las consultas realizadas entre las distintas entidades del sector muestran un escenario dividido. Las estimaciones indican que alrededor del 50% de los comercios abrirá sus puertas, mientras que la otra mitad optará por cerrar durante toda la jornada.

Sin embargo, entre los establecimientos que mantendrán la actividad tampoco habrá un esquema único. Algunos negocios atenderán con horario reducido, principalmente durante media jornada, mientras que otros funcionarán de manera habitual.

Otro dato que surge del relevamiento es que buena parte de los locales que abrirán serán aquellos atendidos directamente por sus propietarios, sin necesidad de convocar a empleados para trabajar durante el feriado.

feriado papa León XIV comercios Santa Fe
Noticias relacionadas
Pullaro sobre el discurso de León XIV: Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción

Pullaro sobre el discurso de León XIV: "Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción"

Licitarán la puesta en valor del Parque Amilcar Brusa en la Costanera Oeste santafesina

Licitarán la puesta en valor del Parque Amilcar Brusa en la Costanera Oeste santafesina

El gobierno de Pullaro suma 103 ambulancias y consolida la transformación de la red de emergencias y traslados

El gobierno de Pullaro suma 103 ambulancias y consolida la transformación de la red de emergencias y traslados

Prevención ante “El Niño”: Provincia releva la costa y revisa las defensas del Gran Santa Fe ante la crecida del Paraná.

Monitoreo por la crecida del Paraná en Santa Fe: el Gobierno actualiza la línea de ribera con drones y batimetrías

Lo último

Del primer al último Unión de 2026: una refundación de plantel que explica todo

Del primer al último Unión de 2026: una refundación de plantel que explica todo

Briatore aniquiló a Colapinto y Gasly por el GP de Brasil: Decepcionante

Briatore aniquiló a Colapinto y Gasly por el GP de Brasil: "Decepcionante"

Así quedó conformado el cuadro de los playoffs del Clausura

Así quedó conformado el cuadro de los playoffs del Clausura

Último Momento
Del primer al último Unión de 2026: una refundación de plantel que explica todo

Del primer al último Unión de 2026: una refundación de plantel que explica todo

Briatore aniquiló a Colapinto y Gasly por el GP de Brasil: Decepcionante

Briatore aniquiló a Colapinto y Gasly por el GP de Brasil: "Decepcionante"

Así quedó conformado el cuadro de los playoffs del Clausura

Así quedó conformado el cuadro de los playoffs del Clausura

Torneo Promocional: Colón (SF), UyP B y Regatas (SF) a cuartos de final

Torneo Promocional: Colón (SF), UyP B y Regatas (SF) a cuartos de final

Miguel Baldoni ganó una carrera inolvidable en el Rally Argentino de Traslasierra

Miguel Baldoni ganó una carrera inolvidable en el Rally Argentino de Traslasierra

Ovación
Así quedó conformado el cuadro de los playoffs del Clausura

Así quedó conformado el cuadro de los playoffs del Clausura

Miguel Baldoni ganó una carrera inolvidable en el Rally Argentino de Traslasierra

Miguel Baldoni ganó una carrera inolvidable en el Rally Argentino de Traslasierra

Briatore aniquiló a Colapinto y Gasly por el GP de Brasil: Decepcionante

Briatore aniquiló a Colapinto y Gasly por el GP de Brasil: "Decepcionante"

Torneo Promocional: Colón (SF), UyP B y Regatas (SF) a cuartos de final

Torneo Promocional: Colón (SF), UyP B y Regatas (SF) a cuartos de final

Banco Provincial derrotó a CRAI y es el líder absoluto del Oficial

Banco Provincial derrotó a CRAI y es el líder absoluto del Oficial

Policiales
La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"