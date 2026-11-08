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El gobierno de Pullaro suma 103 ambulancias y consolida la transformación de la red de emergencias y traslados

Las nuevas unidades se suman a las incorporadas el año pasado, con una inversión total de más de 27.040 millones de pesos que permitieron renovar el SIES 107 con 277 unidades 0 Km.

8 de noviembre 2026 · 11:35hs
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El gobierno de Pullaro suma 103 ambulancias y consolida la transformación de la red de emergencias y traslados

El gobierno de Pullaro suma 103 ambulancias y consolida la transformación de la red de emergencias y traslados

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentará esta semana las nuevas ambulancias que se incorporan a la red de emergencias y traslados SIES 107. Las 103 unidades, de diferentes niveles de complejidad, incluyen vehículos equipados para la atención neonatal y con tracción 4x4, destinados a mejorar el acceso en zonas rurales.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio anticipó que “esta nueva incorporación de ambulancias representa una inversión de 12.500 millones de pesos, para completar una renovación sin precedentes que logramos a partir de la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro”. En esa línea recordó que en 2025, la Provincia había destinado otros 14.540 millones de pesos para incorporar 174 vehículos, entre ambulancias y minibuses.

LEER MÁS: Pullaro presentó 174 ambulancias 0 Km: "Es la compra más grande que hizo el Gobierno de la provincia"

La magnitud de esta transformación, continuó la ministra, “se comprende al considerar el estado en que se encontraba el servicio al inicio de la gestión, donde ocho de cada diez ambulancias presentaban problemas críticos o moderados. Con la puesta en funcionamiento de las nuevas ambulancias, la flota quedará integrada por más de 450 móviles, con una antigüedad inferior a los 10 años”.

“No se trata solamente de comprar ambulancias. El gobernador tomó la decisión de invertir para revertir el deterioro que encontramos y construir una red con mayor capacidad de respuesta. Esa inversión histórica tenía que estar acompañada por capacitación, mejores condiciones para trabajar y una organización territorial eficiente, porque los vehículos son una herramienta fundamental, pero son los equipos los que hacen posible que el sistema funcione y llegue a cada localidad”, agregó en relación a medidas de reconocimiento, jerarquización del personal y capacitaciones.

Más capacidad de respuesta y una red que se amplía

El fortalecimiento de la red de emergencias y traslados duplicó la presencia del Estado en territorio en dos años y sostiene una aceleración continua en 2026, por la que entre enero y octubre de 2026, el sistema ya contabilizó más de 477.000 asistencias.

En esa línea, los minibuses incorporados en 2025 ampliaron las posibilidades de intervención del sistema más allá de las emergencias. A través de distintas estrategias sanitarias, como Agendá Salud, estas unidades facilitan el acceso a estudios, consultas y tratamientos, especialmente para quienes deben trasladarse desde sus localidades hacia otros efectores.

“Cuando una persona necesita una ambulancia, la respuesta tiene que llegar con los recursos adecuados. Pero también pensamos más allá de la urgencia, en quienes necesitan sostener un tratamiento, hacerse un estudio o acceder a una consulta lejos de su localidad. En esos recorridos, los equipos del 107 son parte de una red que no se limita a trasladar personas. Conocen las necesidades de cada territorio y hacen posible que más santafesinos puedan continuar sus cuidados dentro del sistema público de salud”, concluyó Ciancio sobre el impacto de esta transformación.

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