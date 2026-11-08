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Licitarán la puesta en valor del Parque Amilcar Brusa en la Costanera Oeste santafesina

Para la renovación integral del emblemático espacio verde ubicado sobre la Costanera Oeste, esta obra cuenta con un presupuesto oficial de $324.344.962,75, financiado a través del Programa "Brigadier" del Gobierno Provincial, y contempla un plazo de ejecución de 120 días.

8 de noviembre 2026 · 12:14hs
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Licitarán la puesta en valor del Parque Amilcar Brusa en la Costanera Oeste santafesina

Licitarán la puesta en valor del Parque Amilcar Brusa en la Costanera Oeste santafesina

La Municipalidad de Santa Fe convoca a licitación pública para la ejecución del proyecto de puesta en valor del Parque Amílcar Brusa. Ubicado de manera estratégica en el corredor de la Costanera Oeste y en relación directa con la Laguna Setúbal, el espacio será intervenido de forma integral para potenciar sus condiciones de uso, accesibilidad y seguridad para vecinos y turistas.

El proyecto, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica del municipio, cuenta con un presupuesto oficial de $324.344.962,75 y será financiado con fondos aportados por el Gobierno de la Provincia mediante el Programa "Brigadier" (Decreto Provincial N° 978/2026), actuando el Municipio como comitente y ejecutor de los trabajos. Las obras tendrán un plazo de realización de 120 días a partir de la firma del acta de iniciación.

LEER MÁS: Proponen el nombre de Amilcar Brusa para un espacio verde de la ciudad

Intervención y obras

La intervención proyectada incluye la construcción de nuevas veredas internas con vados accesibles, la colocación de bancos de hormigón para zonas de descanso y la modernización del sistema de iluminación peatonal, que consistirá en la puesta en valor de las farolas existentes y la incorporación de tecnología LED para mayor eficiencia energética y seguridad urbana.

Además, se sumará un sector de juegos infantiles con piso de caucho antigolpes, una plataforma de uso flexible para actividades culturales y comunitarias, y la readecuación integral del núcleo sanitario.

Presentación de ofertas y apertura de sobres

Las empresas interesadas en presentar sus propuestas comerciales podrán hacerlo de acuerdo al siguiente cronograma e información administrativa:

Fecha de apertura de sobres: 20 de noviembre de 2026, a las 10:00 (o el primer día hábil siguiente si aquel resultara inhábil).

Lugar de apertura: Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, ubicada en el 3.er piso del Palacio Municipal (Salta 2951).

Recepción de ofertas: Se receptarán en la misma dependencia municipal hasta las 9:00 horas del día fijado para la apertura.

Las empresas interesadas en consultar sobre los pliegos, deberán dirigirse a la oficina de la Dirección Despacho General de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica (Salta 2951, 3.er piso) o ingresar en el siguiente link: https://transparencia.santafeciudad.gov.ar/contratacion-obra/licitacion-publica-no-17-2026-puesta-en-valor-parque-amilcar-brusa/

Parque Amílcar Brusa
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