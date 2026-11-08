Para la renovación integral del emblemático espacio verde ubicado sobre la Costanera Oeste, esta obra cuenta con un presupuesto oficial de $324.344.962,75, financiado a través del Programa "Brigadier" del Gobierno Provincial, y contempla un plazo de ejecución de 120 días.

Licitarán la puesta en valor del Parque Amilcar Brusa en la Costanera Oeste santafesina

La Municipalidad de Santa Fe convoca a licitación pública para la ejecución del proyecto de puesta en valor del Parque Amílcar Brusa . Ubicado de manera estratégica en el corredor de la Costanera Oeste y en relación directa con la Laguna Setúbal, el espacio será intervenido de forma integral para potenciar sus condiciones de uso, accesibilidad y seguridad para vecinos y turistas.

El proyecto, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica del municipio, cuenta con un presupuesto oficial de $324.344.962,75 y será financiado con fondos aportados por el Gobierno de la Provincia mediante el Programa "Brigadier" (Decreto Provincial N° 978/2026), actuando el Municipio como comitente y ejecutor de los trabajos. Las obras tendrán un plazo de realización de 120 días a partir de la firma del acta de iniciación.

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Intervención y obras

La intervención proyectada incluye la construcción de nuevas veredas internas con vados accesibles, la colocación de bancos de hormigón para zonas de descanso y la modernización del sistema de iluminación peatonal, que consistirá en la puesta en valor de las farolas existentes y la incorporación de tecnología LED para mayor eficiencia energética y seguridad urbana.

Además, se sumará un sector de juegos infantiles con piso de caucho antigolpes, una plataforma de uso flexible para actividades culturales y comunitarias, y la readecuación integral del núcleo sanitario.

Presentación de ofertas y apertura de sobres

Las empresas interesadas en presentar sus propuestas comerciales podrán hacerlo de acuerdo al siguiente cronograma e información administrativa:

Fecha de apertura de sobres: 20 de noviembre de 2026, a las 10:00 (o el primer día hábil siguiente si aquel resultara inhábil).

Lugar de apertura: Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, ubicada en el 3.er piso del Palacio Municipal (Salta 2951).

Recepción de ofertas: Se receptarán en la misma dependencia municipal hasta las 9:00 horas del día fijado para la apertura.

Las empresas interesadas en consultar sobre los pliegos, deberán dirigirse a la oficina de la Dirección Despacho General de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica (Salta 2951, 3.er piso) o ingresar en el siguiente link: https://transparencia.santafeciudad.gov.ar/contratacion-obra/licitacion-publica-no-17-2026-puesta-en-valor-parque-amilcar-brusa/