Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, pasó la noche en Santa Fe luego del debate presidencial que se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral.

Cerca del mediodía y antes de partir rumbo a Rosario, dialogó con la prensa santafesina. Fue la oportunidad para preguntarle sobre el rol que tiene en su equipo de trabajo María Eugenia Bielsa.

"Estamos trabajando mucho con María Eugenia. Es una mujer de una enorme capacidad y de una gran integridad moral. Nos esta ayudando mucho en un tema que es su especialidad, el desarrollo del hábitat y de la vivienda", comento Fernández.

La dirigente rosarina, ex vicegobernadora de Santa Fe y que compitió en las últimas internas justicialistas a gobernador con Omar Perotti, estuvo presente en el debate presidencial.

"¿Forma parte de su equipo o de su posible gabinete?", le preguntó un periodista a Fernández, quien respondió sin dudar: "Es parte de mi equipo. Yo estoy muy contento de trabajar con ella".

"¿Podría tener un rango ministerial inclusive?" le preguntaron, a lo que el candidato a presidente justicialista afirmó: "Tengo la idea de hacer un ministerio de hábitat y vivienda. Entre las cosas que Macri no se enteró es que hay un enorme déficit habitacional en argentina y eso hay que resolverlo. Hay que resolverlo prestando atención puntualmente en ese tema".

Bielsa habló en medios rosarinos sobre la posibilidad de formar parte del gabinete de Fernández. "No soy yo quien deba comunicar algo así. Además yo no lo sé, lo que sí sé es que el candidato ha dicho que si gana las elecciones, tiene su gabinete pensado", comentó en declaraciones a la emisora LT8. Y sentenció: "No ha sido algo que yo he conversado con él"

Sobre la visita del candidato a Rosario este lunes, la dirigente justicialista adelantó que la convocatoria es para debatir justamente sobre el déficit de vivienda de Argentina. "La charla de hoy va a tratar sobre las políticas de estado: Procrear versus UVA", precisó.

Lo que dejó el debate

Alberto Fernandez sostuvo que "ayer vimos a un presidente muy ajeno a la realidad". Comentó que Macri "es un presidente que tira datos y que uno dice de dónde los sacará. Lo que dijo en materia de educación, en materia de ciencia y tecnología es asombroso. Porque es no tener idea de cómo está el presupuesto que él mismo, se supone, ejecuta"

Insistió con la idea de que Macri deje de hacer campaña y que se dedique a gobernar: "La verdad es que el país esta todos los días un poquito peor y por hacer campañas saca medidas que le hacen un enorme daño a la Argentina. Por lo pronto, aquel decreto que bajó el IVA para la canasta básica y bajó ganancia para algunos trabajadores, ese decreto anulado por la Corte Suprema, es un problema. Lo dictó a tres días de haber perdido, tratando de ganarse la simpatía de la gente"

En esa línea dijo que "que todo lo que dicen las provincias es cierto" en relación a los perjuicios económicos por las medidas adoptadas. "Lo que tiene que hacer Macri es derogar el decreto que dictó, simplemente. Para dejar de hacer daño"

En relación a si modificaría algo del debate presidencial, Fernández "comentó que de todo eso voy a hablar después del debate porque si lo hablo ahora me dicen que soy antidemocrático y que no quiero los debates"

Sobre la sorpresa que causó verlo a Scioli en primera fila del Paraninfo de la UNL, durante el debate, el candidato a presidente sentenció: "Las sorpresas fueron las mentiras del presidente".