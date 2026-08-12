El frío se queda en Santa Fe: cómo estará el tiempo hasta el fin de semana El pronóstico anticipa jornadas mayormente nubladas, bajas temperaturas y posibles lloviznas hasta el viernes. El sábado comenzaría una recuperación térmica, con una máxima estimada en 18° y tendencia a mejores condiciones 12 de agosto 2026 · 08:06hs

José Busiemi

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada gris, fría y con una temperatura de 10.2º a las 8 de la mañana. Máxima prevista de 12°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que la configuración en las masas de aire se mantienen muy similar a la jornada de ayer. Esto permite que mientras en superficie ingresa aire relativamente frío y húmedo, en altura hacen lo propio corrientes algo más cálidas y secas desde el noroeste del continente. Esta situación genera que durante la jornada de hoy como la de mañana se presenten mayormente nubladas con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas, tendiendo a mejorar posiblemente recién a partir del día domingo. Respecto de las temperaturas, no se esperan grandes variaciones, manteniéndose con poca amplitud térmica hasta por lo menos finales de la semana.

Jueves con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones estables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio y baja amplitud térmica: mínima 8º y máxima 11º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste.

En tanto el viernes se espera una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 8º, suave ascenso de las máximas, 14º y poca amplitud térmica. Vientos leves del sector sureste, rotando al este/sureste. Por último se espera un fin de semana con un sábado mayormente nublado a parcialmente nublado, con con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde noche. Condiciones estables a relativamente estables y con temperaturas en gradual ascenso: mínima 11º y máxima 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional