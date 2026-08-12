El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada gris, fría y con una temperatura de 10.2º a las 8 de la mañana. Máxima prevista de 12°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que la configuración en las masas de aire se mantienen muy similar a la jornada de ayer. Esto permite que mientras en superficie ingresa aire relativamente frío y húmedo, en altura hacen lo propio corrientes algo más cálidas y secas desde el noroeste del continente. Esta situación genera que durante la jornada de hoy como la de mañana se presenten mayormente nubladas con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas, tendiendo a mejorar posiblemente recién a partir del día domingo. Respecto de las temperaturas, no se esperan grandes variaciones, manteniéndose con poca amplitud térmica hasta por lo menos finales de la semana.
El frío se queda en Santa Fe: cómo estará el tiempo hasta el fin de semana
El pronóstico anticipa jornadas mayormente nubladas, bajas temperaturas y posibles lloviznas hasta el viernes. El sábado comenzaría una recuperación térmica, con una máxima estimada en 18° y tendencia a mejores condiciones
Jueves con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones estables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio y baja amplitud térmica: mínima 8º y máxima 11º. Vientos leves a moderados del sector sur/sureste.
En tanto el viernes se espera una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 8º, suave ascenso de las máximas, 14º y poca amplitud térmica. Vientos leves del sector sureste, rotando al este/sureste.
Por último se espera un fin de semana con un sábado mayormente nublado a parcialmente nublado, con con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde noche. Condiciones estables a relativamente estables y con temperaturas en gradual ascenso: mínima 11º y máxima 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.
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