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Fentanilo robado en Esperanza: descubrieron cómo intentaron ocultar la falta de seis ampollas

El Ministerio de Salud inició un sumario administrativo y presentó una denuncia penal tras detectar el faltante de seis ampollas de fentanilo en el Samco de Esperanza

12 de agosto 2026 · 07:59hs
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El Samco de Esperanza donde desaparecieron seis ampollas de fentanilo

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El Samco de Esperanza donde desaparecieron seis ampollas de fentanilo

El Ministerio de Salud realizó a mediados de julio una denuncia por la falta de dosis en el Samco de Esperanza ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ya se encuentra en la búsqueda de este opioide.

La Dirección Médica del Samco de Esperanza detectó la falta de seis ampollas de fentanilo. Según la denuncia ante las autoridades, quien sustrajo las ampollas tomaron el recaudo de quitar las seis etiquetas de los recipientes y colocarlas en otros, que contenían ranitidina.

El fentanilo en el ámbito de la salud es un analgésico de alta potencia para calmar dolores extremos, también es utilizado como anestésico durante cirugías. En tanto, la ranitidina es un medicamento antiácido. La peligrosidad del fentanilo recae en su consumo personal ya que es entre 50 y 100 veces más potente y adictivo que la morfina.

A partir de la notificación al ministerio, la cartera de Salud inició un sumario administrativo para investigar internamente el robo y determinar las responsabilidades correspondientes ante la falta de seis ampollas de fentanilo en el Servicio para la Atención Médica de la Comunidad (Samco) de Esperanza.

Robo en el Samco y presentación ante la justicia

Además, el Ministerio de Salud de Santa se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y realizó una denuncia penal, que dio paso a una investigación de la justicia. La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Benítez, de la Unidad Fiscal de Esperanza.

La resolución fue firmada el 14 de julio por la ministra Silvia Ciancio y designó a la abogada Patricia Villafañe, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, como instructora del sumario ministerial.

El antecedente en Santa Fe

El Hospital J.B. Iturraspe, en la ciudad de Santa Fe, denunció el 25 de agosto de 2025 la falta de 68 ampollas de fentanilo, que estaban destinadas al uso en la Unidad de Terapia Intensiva. El Ministerio de Salud denunció el faltante y abrieron un sumario administrativo.

De todos modos, la medicación faltante no correspondían a la marca involucrada en la causa de fentanilo contaminado, retiradas de uso a comienzos de mayo de 2025.

La denuncia, por la sustracción de estos insumos “podría encuadrarse dentro de los tipos que nuestro Código Penal prevé como Hurto, art. 162 del CP y/o los que surjan del proceso aquí instado que tipifiquen conductas reprochables del denunciado”, había indicado la presentación ante la justicia por parte del Ministerio de Salud de Santa Fe.

El director del hospital, Francisco Sánchez Guerra, había confirmado el faltante del lote, que no está ligado a las partidas contaminadas y que ya causaron más 100 muertes en el país, y había explicado cómo se activó el protocolo interno al descubrir el faltante.

“Ese fin de semana nos avisan que en el racconto habitual de medicamentos de todas las áreas del hospital, estaban faltantes estas 68 ampollas de fentanilo en Terapia Intensiva. Verificamos consumos, pero no había registros que justificaran la falta, por lo que inmediatamente se dio aviso al Ministerio de Salud y se realizó la denuncia judicial”, había detallado el director.

A casi un año de ese hecho, la justicia no logró avanzar con los responsables de este robo, aunque el sumario administrativo sigue su curso.

• LEER MÁS: Debido a la causa fentanilo, Santa Fe tendrá su propia ley de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo

fentanilo Santa Fe Esperanza Samco
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