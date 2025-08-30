Fin de semana con pronóstico de tormenta de Santa Rosa en Santa Fe: rige un alerta amarillo para la ciudad

Según el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la UNL, se esperan lluvias desde este sábado por la tarde, con chaparrones más intensos hacia la noche.

Santa Fe se prepara para recibir a la tradicional tormenta de Santa Rosa , un fenómeno que, si bien tiene raíces en la cultura popular, este año parece coincidir con condiciones meteorológicas que anticipan precipitaciones durante el fin de semana .

De acuerdo con el Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL (CIM UNL) , este sábado 30 de agosto las condiciones se presentan relativamente estables , aunque el ingreso de una masa de aire frío comenzará a inestabilizar el ambiente progresivamente. Esta situación dará lugar a lluvias entre débiles y moderadas a partir de la tarde y durante gran parte del domingo, con posibilidad de chaparrones aislados de mayor intensidad , especialmente durante la noche.

El domingo 31 continuará la inestabilidad. Se espera un cielo mayormente nublado, temperaturas en descenso hacia la tarde, y lluvias persistentes de variada intensidad durante la jornada. El viento soplará del sector este/sureste y podría rotar al noreste en algunos momentos.

¿Una tormenta "de Santa Rosa"?

El fenómeno es conocido popularmente como la “tormenta de Santa Rosa”, por coincidir con la festividad religiosa del 30 de agosto. Sin embargo, desde el punto de vista científico, no se trata de un evento climático fijo ni garantizado. Según datos históricos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en poco más de la mitad de los años (57%) se registraron lluvias cercanas a esta fecha, y no siempre fueron intensas.

Este año, tanto el CIM UNL como el SMN coinciden en advertir posibles precipitaciones durante el fin de semana en toda la región centro-sur de la provincia, con acumulados variables. Aunque no se emitió alerta oficial por tormentas fuertes hasta el momento, las condiciones inestables podrían derivar en episodios puntuales de mayor intensidad.

Trabajos municipales

Ante el pronóstico, el municipio santafesino realiza tareas preventivas como limpieza de bocas de tormenta, mantenimiento de estaciones de bombeo y recolección de microbasurales para mitigar el impacto de las lluvias. También se solicita a la población evitar sacar residuos a la vía pública durante el fin de semana y permanecer atentos a posibles novedades oficiales.

Además, se recomienda descartar objetos que puedan obstruir desagües y estar preparados ante la posibilidad de lluvias intensas aisladas. En caso de necesitar asistencia, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana al 0800-777-5000.