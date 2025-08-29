Uno Santa Fe | Santa Fe | abuso

Presunto caso de abuso en una escuela: pidieron "bajar el nivel de violencia" en redes sociales y "aclarar el caso"

La madre de uno de los menores involucrados denunció amenazas tras la viralización del caso en Santo Tomé en redes sociales. Además, aclaró que está a disposición de la justicia: “Me voy a hacer cargo de mi hijo, voy a ir hasta el final, pero que esto se esclarezca por favor”, pidió.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de agosto 2025 · 20:13hs
Santo Tomé. La madre de un niño involucrado en un presunto caso de abuso rompió el silencio y pidió que se aclare todo.

Santo Tomé. La madre de un niño involucrado en un presunto caso de abuso rompió el silencio y pidió que "se aclare todo".

La madre de uno de los niños de 12 años, presuntamente involucrado en una denuncia de abuso sexual en la Escuela N°140 de Santo Tomé, rompió el silencio. La mujer manifestó el "caos" que vive su familia tras la viralización del caso en redes sociales, que los llevó a recibir graves amenazas.

Mientras tanto, este viernes en horas de la siesta, padres de la comunidad educativa de la escuela se manifestaron frente al establecimiento pidiendo justicia y que se esclarezca la situación. De la protesta participó la madre del niño presuntamente abusado y su familia.

Una madre angustiada por los niveles de violencia

"Estamos viviendo una situación horrible. Toda la familia, todo el entorno, mi hijo y nosotros", expresó la madre, quien se enteró de la situación por la misma vía: las redes sociales. Según su relato, al presentarse en la escuela para pedir explicaciones, las autoridades le confirmaron que su hijo había sido "nombrado por la madre de este niño supuestamente abusado".

LEER MÁS: Investigan la denuncia de abuso sexual en una escuela de Santo Tomé: Educación activó el protocolo de abordaje

La mujer afirmó que, hasta la fecha, no recibió ninguna notificación oficial de la Justicia y que se está moviendo con su propio abogado para interiorizarse del caso. "Hasta el día de hoy nadie me llamó de ningún lado, no recibí una denuncia, absolutamente nada", aseguró. Además, señaló que en la comisaría le informaron que cinco menores —cuatro niños y una niña— habrían sido señalados por la denunciante.

Violencia en redes sociales

A raíz de la fuerte repercusión en redes sociales, la madre denunció que tanto ella como su hijo fueron blanco de amenazas. "Recibimos violencia de todo tipo, que me iban a prender fuego la casa y tirotearme en la casa, entre muchas cosas más", lamentó.

LEER MÁS: Investigación sobre un presunto caso de abuso en una escuela: nueva marcha de padres para exigir respuestas

Con un llamado a la cordura, la mujer pidió que se baje el nivel de violencia, criticó la forma en que la denuncia fue "expuesta" y reiteró que su familia está dispuesta a colaborar. "Me voy a hacer cargo de mi hijo, voy a ir hasta el final, pero que esto se esclarezca", pidió, asegurando que su hijo no se esconde y que están dispuestos a ir a "las citaciones, a las denuncias".

Para finalizar, la mujer compartió la versión de su hijo, quien le manifestó que en la escuela no estaba al tanto de lo sucedido y que incluso pidió a los directivos que revisen las cámaras de seguridad para demostrar su inocencia. "Yo creo en mi hijo", concluyó.

abuso escuela Santo Tomé Redes Sociales Violencia
Noticias relacionadas
reclamo de choferes de uber y didi: los inspectores municipales nos estan corriendo hasta abajo de la cama

Reclamo de choferes de Uber y Didi: "Los inspectores municipales nos están corriendo hasta abajo de la cama"

Tormenta y lluvias en la ciudad de Santa Fe

¿Llega la tormenta de Santa Rosa a Santa Fe?: está vigente el alerta por lluvias y se esperan acumulados de hasta 100 mm

cronograma de pago de haberes de agosto a trabajadores provinciales

Cronograma de pago de haberes de agosto a trabajadores provinciales

debido a la causa fentanilo, santa fe tendra su propia ley de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo

Debido a la causa fentanilo, Santa Fe tendrá su propia ley de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo

Lo último

Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió bajar el nivel de violencia en redes sociales

Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió "bajar el nivel de violencia" en redes sociales

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: "Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes"

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Último Momento
Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió bajar el nivel de violencia en redes sociales

Presunto caso de abuso en una escuela: una madre rompió el silencio y pidió "bajar el nivel de violencia" en redes sociales

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: "Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes"

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El Gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Valencia goleó a Getafe y se acerca a la zona de copas internacionales en España

Valencia goleó a Getafe y se acerca a la zona de copas internacionales en España

Giay defendió la pensión de San Lorenzo: Fue de las cosas más lindas que me pasó

Giay defendió la pensión de San Lorenzo: "Fue de las cosas más lindas que me pasó"

Ovación
Agendá: Unión ya conoce el fixture de las fechas 8, 9 y 10 de Clausura

Agendá: Unión ya conoce el fixture de las fechas 8, 9 y 10 de Clausura

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná