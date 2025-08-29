Presunto caso de abuso en una escuela: pidieron "bajar el nivel de violencia" en redes sociales y "aclarar el caso"

La madre de uno de los menores involucrados denunció amenazas tras la viralización del caso en Santo Tomé en redes sociales. Además, aclaró que está a disposición de la justicia: “Me voy a hacer cargo de mi hijo, voy a ir hasta el final, pero que esto se esclarezca por favor”, pidió.

Santo Tomé. La madre de un niño involucrado en un presunto caso de abuso rompió el silencio y pidió que "se aclare todo".

La madre de uno de los niños de 12 años, presuntamente involucrado en una denuncia de abuso sexual en la Escuela N°140 de Santo Tomé , rompió el silencio. La mujer manifestó el "caos" que vive su familia tras la viralización del caso en redes sociales, que los llevó a recibir graves amenazas.

Mientras tanto, este viernes en horas de la siesta, padres de la comunidad educativa de la escuela se manifestaron frente al establecimiento pidiendo justicia y que se esclarezca la situación. De la protesta participó la madre del niño presuntamente abusado y su familia.

Una madre angustiada por los niveles de violencia

"Estamos viviendo una situación horrible. Toda la familia, todo el entorno, mi hijo y nosotros", expresó la madre, quien se enteró de la situación por la misma vía: las redes sociales. Según su relato, al presentarse en la escuela para pedir explicaciones, las autoridades le confirmaron que su hijo había sido "nombrado por la madre de este niño supuestamente abusado".

La mujer afirmó que, hasta la fecha, no recibió ninguna notificación oficial de la Justicia y que se está moviendo con su propio abogado para interiorizarse del caso. "Hasta el día de hoy nadie me llamó de ningún lado, no recibí una denuncia, absolutamente nada", aseguró. Además, señaló que en la comisaría le informaron que cinco menores —cuatro niños y una niña— habrían sido señalados por la denunciante.

Violencia en redes sociales

A raíz de la fuerte repercusión en redes sociales, la madre denunció que tanto ella como su hijo fueron blanco de amenazas. "Recibimos violencia de todo tipo, que me iban a prender fuego la casa y tirotearme en la casa, entre muchas cosas más", lamentó.

Con un llamado a la cordura, la mujer pidió que se baje el nivel de violencia, criticó la forma en que la denuncia fue "expuesta" y reiteró que su familia está dispuesta a colaborar. "Me voy a hacer cargo de mi hijo, voy a ir hasta el final, pero que esto se esclarezca", pidió, asegurando que su hijo no se esconde y que están dispuestos a ir a "las citaciones, a las denuncias".

Para finalizar, la mujer compartió la versión de su hijo, quien le manifestó que en la escuela no estaba al tanto de lo sucedido y que incluso pidió a los directivos que revisen las cámaras de seguridad para demostrar su inocencia. "Yo creo en mi hijo", concluyó.