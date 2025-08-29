Uno Santa Fe | Santa Fe | Uber

Reclamo de choferes de Uber y Didi: "Los inspectores municipales nos están corriendo hasta abajo de la cama"

Conductores de aplicaciones de movilidad realizaron una concentración en la Costanera santafesina para exigir al municipio el cese de los operativos que derivan en multas y secuestro de vehículos

Redacción UNO Santa Fe

29 de agosto 2025 · 12:09hs
José Busiemi

La discusión por el funcionamiento de las aplicaciones de transporte volvió a instalarse en Santa Fe. Este viernes, choferes de Uber y Didi realizaron un encuentro frente a las letras corpóreas de la Costanera para reclamar el cese de lo que consideran una “persecución municipal”. Denuncian secuestros de vehículos con multas millonarias y advierten que más de 200 familias dependen de la actividad para subsistir.

En diálogo con UNO Santa Fe, Mariano Andrés Ángel, chofer de aplicaciones, explicó: “Somos conductores de Didi y de Uber y hoy estamos siendo corridos hasta abajo de la cama por los inspectores municipales llevándose los autos con multas realmente millonarias. Es el sustento de más de 200 familias acá en Santa Fe que tienen la aplicación”.

Los choferes aseguran que no se niegan a regularizar la actividad, pero piden tiempo y condiciones claras para poder hacerlo. “Queremos sentarnos con el intendente o con la gente de Transporte para que nos digan qué puntualmente quieren y qué podemos ofrecer. No pedimos otra cosa”, señaló Ángel.

Una ordenanza “imposible”

Uno de los puntos más cuestionados por los conductores es la exigencia de la Municipalidad a las plataformas para que tengan una sede física en la ciudad.

“Eso no pasó en ningún lugar del mundo. Te habilitan con una condición que nunca se va a cumplir. Es insólito”, remarcó el trabajador. Según explicó, esta semana presentaron una nota con un proyecto de ordenanza para regular la actividad, la cual fue entregada al gobernador Maximiliano Pullaro.

Denuncia de procedimientos irregulares

Ángel también cuestionó la forma en que se realizan los controles: “Estoy seguro de que la Municipalidad debería hacer los controles con su personal identificado y con vehículos identificados. En la zona norte tenemos registro de tres autos que se llevaron con camionetas sin identificación, cruzando el auto adelante cuando ven que alguien va atrás. Eso es ilegal”.

El conductor subrayó que para la mayoría de quienes manejan en estas aplicaciones, Uber o Didi es el único ingreso familiar. “En mi caso, tengo 15 años de experiencia como taxista y hoy me dedico a esto. Hay kinesiólogos, gente del CONICET, todos buscando arrimar un peso más porque no alcanza”, sostuvo.

Finalmente, sobre la seguridad de las aplicaciones, defendió que los choferes deben presentar antecedentes penales, carnet profesional y seguro vigente, además de verificaciones periódicas en la plataforma.

Los trabajadores insistieron en que la intención es regularizarse y salir de la ilegalidad. “Queremos trabajar, pero necesitamos que nos den la oportunidad de hacerlo”, concluyó Ángel.

