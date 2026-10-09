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Financiamiento Universitario: el juez aceptó la apelación del gobierno, pero sostuvo el cumplimiento de la ley

Martín Cormick dio lugar al pedido del Ejecutivo y ahora el caso será revisado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

9 de octubre 2026 · 17:01hs
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Nueva jornada de protesta universitaria

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Nueva jornada de protesta universitaria

El juez Martín Cormick dio lugar a la apelación del gobierno nacional contra el fallo que avaló la ley de financiamiento universitario, aunque sostuvo el cumplimiento de la cautelar que obliga al Ejecutivo nacional a cumplir con la normativa.

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 concedió el pedido de las autoridades y ahora será la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la que definirá si confirma o revoca la resolución de primera instancia.

Sin embargo, en el fallo Cormick indicó que “se dará continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente”, la cual ordenó al gobierno que otorgue partidas a las universidades para su funcionamiento, recomponga el salario de docentes y no docentes y actualice las becas estudiantiles.

Reacción del gobierno

El Ministerio de Capital Humano había rechazado la decisión del juez por considerar que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y compromete el orden fiscal.

Entre los puntos cuestionados, el gobierno dijo que cumplir con la ley “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, ya que no se identificó una “fuente de financiamiento específica y suficiente”.

De acuerdo con el escrito, las autoridades consideran que la ley se financiará “mediante reasignaciones” de presupuesto, que alcanzaría al 90,30% “de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado”.

En esa línea, resaltaron que la ley 24.629 debe ser interpretada “armónicamente” junto a las normas 24.156 y 27.798, que establecen lineamientos para autorizar y ejecutar el gasto público.

financiamiento Universitario
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