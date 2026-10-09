Financiamiento Universitario: el juez aceptó la apelación del gobierno, pero sostuvo el cumplimiento de la ley

Martín Cormick dio lugar al pedido del Ejecutivo y ahora el caso será revisado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El juez Martín Cormick dio lugar a la apelación del gobierno nacional contra el fallo que avaló la ley de financiamiento universitario , aunque sostuvo el cumplimiento de la cautelar que obliga al Ejecutivo nacional a cumplir con la normativa .

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 concedió el pedido de las autoridades y ahora será la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la que definirá si confirma o revoca la resolución de primera instancia .

Sin embargo, en el fallo Cormick indicó que “se dará continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente”, la cual ordenó al gobierno que otorgue partidas a las universidades para su funcionamiento, recomponga el salario de docentes y no docentes y actualice las becas estudiantiles.

Reacción del gobierno

El Ministerio de Capital Humano había rechazado la decisión del juez por considerar que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y compromete el orden fiscal.

Entre los puntos cuestionados, el gobierno dijo que cumplir con la ley “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, ya que no se identificó una “fuente de financiamiento específica y suficiente”.

De acuerdo con el escrito, las autoridades consideran que la ley se financiará “mediante reasignaciones” de presupuesto, que alcanzaría al 90,30% “de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado”.

En esa línea, resaltaron que la ley 24.629 debe ser interpretada “armónicamente” junto a las normas 24.156 y 27.798, que establecen lineamientos para autorizar y ejecutar el gasto público.