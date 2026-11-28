La Provincia despliega equipos de Salud y Protección Civil en las localidades costeras afectadas por la crecida del Paraná. Realizan controles médicos, vacunación, entrega de medicamentos y asistencia a familias, desde San Javier hasta Coronda.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúa con el despliegue territorial para asistir a las poblaciones afectadas por el avance del río Paraná a lo largo de todo el corredor de la Costa, con foco en Arroyo Leyes y Colastiné Sur . A través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Protección Civil y Bomberos Voluntarios, las cuadrillas realizan rondas sanitarias casa por casa —tanto por vía terrestre como en embarcaciones— para garantizar la atención de quienes permanecen en sus domicilios rodeados por el agua.

La directora de la Región de Salud-Nodo Santa Fe , Natalia Soria, supervisó el operativo en Arroyo Leyes junto al personal de los centros de salud Rincón Potrero y Arroyo Leyes, y destacó que el abordaje responde a una planificación iniciada por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro . Según explicó la funcionaria, ese trabajo previo permitió relevar los barrios más vulnerables e identificar con precisión a los grupos de riesgo , como embarazadas, electrodependientes, pacientes con enfermedades crónicas y menores de 15 años.

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“En la fase de respuesta estamos haciendo estas rondas sanitarias con las personas que quedaron en sus domicilios, en algunos casos con embarcaciones para poder llegar a algunas casas y en otros casos vía terrestre. Cada visita incluye la profilaxis de enfermedades como la leptospirosis, con la indicación de doxiciclina. También hacemos la entrega de repelentes del LIF y de medicación crónica, y si es necesario completamos esquemas de vacunación”, detalló Soria.

Las recorridas están a cargo de duplas de profesionales que conocen el territorio y planifican cada visita, en todo el corredor desde San Javier hasta Coronda. Asimismo, el protocolo sanitario incorpora el abordaje integral de la salud mental, previsto en el protocolo sanitario que se implementa en toda la provincia. La directora regional advirtió que la prolongación de la emergencia y el eventual abandono de los hogares pueden generar padecimientos subjetivos que requieren detección temprana y eventual derivación.

Despliegue preventivo y asistencia las 24 horas

Por su parte, el director provincial de Protección Civil-Zona Norte, Daniel Iglesias, subrayó que la asistencia comenzó apenas se declaró la alerta, pero que desde antes ya se venía trabajando en prevención. Además, puso en valor la planificación del Gobierno Provincial, que permitió contar con insumos y la articulación en territorio con municipios, comunas y juntas locales.

Gracias a esa previsión, la Provincia cuenta con guardias para dar respuesta las 24 horas en sectores anegados, como se hizo en distintos puntos que han tenido afectación ante el fenómeno de El Niño.

“En los lugares donde hubo afectación, que son zonas bajas, hubo una respuesta eficaz y rápida, sobre todo en las distintas articulaciones que se dieron con los organismos”, afirmó Iglesias. En esa línea, destacó el despliegue conjunto con el sistema de Bomberos Voluntarios.

Precisó que actualmente operan lanchas en Arroyo Leyes, Cayastá, Rincón y Colastiné Sur. En este último sector, desde hace 15 días trabaja una embarcación del Ministerio de Ambiente junto a bomberos de barrio Las Flores. Además, permanecen a disposición más de 12 embarcaciones listas para sumarse si se lo requiere.

Finalmente, Iglesias indicó que cuentan con el monitoreo constante de la Secretaría de Recursos Hídricos para evaluar las cotas de defensa. Si bien el río registró un descenso en los últimos días, el funcionario remarcó que “este alivio temporal permite ganar margen para fortalecer las tareas preventivas que venimos realizando”.