Financiamiento universitario: Mammarella adelantó que se buscarán los dos tercios en el Congreso para revertir el veto

Mammarella enfatizó que el proyecto, tal como lo informó la Oficina de Presupuestos del Congreso, representa un 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), y que es un 10% del superávit que logró el gobierno nacional con el ajuste.

El rector subrayó que lo que la ley prevé es una actualización del presupuesto conforme a la inflación del año 2023 y 2024, pero que no se trata de un aumento.

Sobre la presentación del presupuesto nacional que hará el presidente este domingo por la noche, Mammarella dijo que "al no haber habido presupuesto 2024 por una decisión del gobierno de no tratar el que estaba elevado ni presentar uno nuevo, mucho no conocemos de cuáles son las ideas de la economía".

"Lo que sabemos es lo que el presidente sale todos los días a decir la importancia de mantener el equilibrio fiscal, y lo entendemos. Pero también se habla muy fuerte de lo que es el superávit fiscal, que es otra cosa que no es el equilibrio, es ahorrar. No sabemos el para qué de esa plata que el Estado Nacional hoy tiene en sus arcas, porque en estos primeros ocho meses hay un superávit de más de 7 billones de pesos que no sabemos a qué se va a aplicar, cómo y para qué", dijo por LT10.

El presidente confirmó el veto

"Veto total". Con estas palabras el presidente Javier Milei anticipó que vetará la ley de financiamiento universitario, aprobada esta madrugada por el Senado de la Nación. Desde la Conadu, la Federación Nacional de Docentes, señalaron que " si hay veto, hay marcha".

Por amplia mayoría —57 votos a favor, 10 en contra y una abstención— esta madrugada la Cámara Alta dio sanción definitiva a la ley de financiamiento universitario. La norma prevé fondos para gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, así como un incremento en los salarios de docentes y no docentes.

Apenas se conoció el resultado de la votación, el propio subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez (h), anticipó que el presidente Javier Milei vetará la norma. "Se viene el veto", escribió en su cuenta de X (exTwitter). Sin embargo, más tarde aclaró que "la última palabra sobre el veto la tiene el presidente como corresponde". Esta tarde el propio Milei respondió: "Veto total".

LEER MÁS: "Veto total": Milei confirmó que vetará la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso