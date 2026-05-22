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Murió el hombre que se descompensó luego de una discusión en un control de tránsito en la Plaza del Soldado

Eduardo Villanueva tenía 47 años y fue internado en estado crítico en el Hospital Cullen tras un altercado con inspectores municipales que le cuestionaron su licencia de conducir

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

22 de mayo 2026 · 10:13hs
Murió el hombre que se descompensó luego de una discusión en un control de tránsito en la Plaza del Soldado

El hombre que se descompensó durante un operativo de control de tránsito en las inmediaciones de la Plaza del Soldado falleció este viernes. Eduardo Villanueva tenía 47 años y permanecía internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital José María Cullen, adonde había ingresado sin signos vitales tras el incidente y donde fue reanimado de urgencia.

El incidente

El episodio ocurrió durante la mañana del miércoles 15 de mayo cuando Eduardo circulaba en su auto particular y fue detenido por inspectores de la Secretaría de Control. Según el relato de su esposa Gisela, los agentes le informaron que su licencia de conducir estaba vencida, aunque el propio conductor insistía en que la habilitación tenía vigencia hasta 2029.

"Le dijo al inspector que se fijara bien porque el carné estaba vigente, pero igualmente le dijeron que le iban a hacer una multa y retenerle el auto", contó la mujer. La situación derivó en una fuerte discusión y, en medio del altercado, el hombre comenzó a sentirse mal. "Le manifestó al inspector que se le estaba cerrando el pecho y que se estaba agitando", explicó Gisela.

La denuncia de la familia: sin auxilio y sin acta

La esposa de la víctima sostuvo que, pese al cuadro que presentaba su marido, los inspectores no solicitaron asistencia médica de inmediato. Según su relato, fue un vendedor ambulante quien finalmente llamó a una ambulancia, que demoró más de media hora en llegar.

Gisela también denunció que los inspectores abandonaron el lugar antes de que concluyera la atención médica y que nunca le entregaron un acta de infracción ni se identificaron debidamente. "Le pedí el acta y me dijo que no me la iba a dar. Tampoco quiso identificarse", señaló.

La versión oficial: "Error u omisión" y asistencia inmediata

El secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, había salido a dar la versión oficial horas después del hecho. Según el funcionario, el procedimiento fue de rutina hasta el momento de la verificación documental: "Por error u omisión la persona presenta un carné que estaba vencido. También tenía otro que estaba vigente, pero al inspector le presenta uno vencido", explicó.

Mastropaolo sostuvo que, al notificársele la infracción, el hombre sufrió un malestar físico agudo y cayó desmayado. En ese momento, aseguró, los agentes activaron de inmediato los protocolos de emergencia: "Nuestros inspectores automáticamente llamaron a emergencias, se quedaron y acompañaron hasta que fue derivado al Hospital Cullen".

El funcionario también había deslizado que el cuadro pudo haberse agravado por condiciones de salud preexistentes del conductor.

hombre Plaza del Soldado
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