Franco Casasola, delegado docente y referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), se propone como una voz crítica y de calle para representar a los trabajadores, jubilados y los sectores más castigados por la crisis económica en la lista que competirá en las legislativas del 26 de octubre. En un escenario con 16 listas en pugna por bancas nacionales por la provincia, Casasola apuesta a que su trayectoria sindical y su presencia en conflictos laborales le den impulso electoral.
Franco Casasola: un docente que aspira a entrar al Congreso por Santa Fe
Como primer candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Franco Casasola plantea llevar al Congreso la defensa de la educación pública, reclamos por salarios dignos y la demanda de medidas urgentes contra la crisis económica.
Casasola, quien hace un año sufrió un violento allanamiento en su domicilio y fue detenido junto a otros referentes tras la sanción de la reforma previsional —hechos que vincula a una estrategia de amedrentamiento político— afirma que la movilización social fue clave para revertir las detenciones. “Pullaro buscó amedrentarnos, pero un enorme paro de los docentes, los estatales y los aceiteros nos sacó de la cárcel. No quieren que nadie cuestione sus políticas de ajuste”, sostiene el candidato.
En su discurso de campaña, el docente pone el foco en la defensa irrestricta de la educación pública y denuncia el deterioro del salario docente: “Los maestros trabajan doble y triple turno para llegar a fin de mes”, afirma, y subraya que los docentes perdieron entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo en los últimos tiempos.
Durante la campaña, Casasola recorrió localidades como Reconquista, Firmat, Santa Fe, Villa Constitución y Rafaela, y acompañó reclamos de trabajadores en conflicto: desde empleados de la algodonera Avellaneda hasta trabajadores de Vassalli, donde se denunciaron deudas salariales y amenazas de cierre. “Estamos siempre acompañando a quienes enfrentan la prepotencia patronal”, remarca.
Sus críticas al gobierno nacional son duras: acusa a la administración de Javier Milei de aplicar “un modelo de ajuste brutal” y de entregar la soberanía sobre recursos estratégicos. “Nos están gobernando por Twitter desde Estados Unidos, con un pacto que entrega nuestros recursos naturales como el litio, el gas y el petróleo”, afirma, y añade que ese plan económico encuentra eco en el gobierno provincial: “Pullaro tiene la misma agenda de ajuste de Milei pero sin insultos”.
En referencia a la escena política local, Casasola cuestiona la alianza y los acuerdos del peronismo. Señala a dirigentes provinciales y asegura que detrás de ciertos espacios reaparecen viejas prácticas: “Ya vimos cómo detrás de Monteverde y Caren Tepp terminan accediendo nuevamente a los cargos caciques provinciales como Armando Traferri, acusado de vínculos con el juego clandestino y un esquema de coimas millonarias”, dijo, y añadió críticas al rol de figuras nacionales que participan en las listas.
En materia programática, el candidato del FIT-U propone medidas de fuerte corte redistributivo: desconocer la deuda externa que consideran ilegítima, reasignar recursos hacia salud, educación y vivienda, y lanzar un plan de construcción de 50.000 viviendas para reactivar la industria y generar empleo. Otra de sus banderas es la reducción de la jornada laboral: propone seis horas diarias en las empresas más rentables, una medida que, según sus cálculos, implicaría la creación de puestos de trabajo y una mejora en la calidad de vida.
Casasola apuesta a que el electorado santafesino encuentre en el FIT-U una alternativa consecuente desde la izquierda. “No se puede enfrentar a la derecha con los mismos que nos trajeron hasta acá”, plantea, y llama a fortalecer una candidatura que, según él, no realiza concesiones programáticas.
Con la vista puesta en octubre, Franco Casasola busca traducir su trabajo sindical y su recorrido por los conflictos en una banca nacional para llevar al Congreso las reivindicaciones de los trabajadores, las mujeres y los jubilados.