Franco Casasola: un docente que aspira a entrar al Congreso por Santa Fe

Como primer candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Franco Casasola plantea llevar al Congreso la defensa de la educación pública, reclamos por salarios dignos y la demanda de medidas urgentes contra la crisis económica.

Franco Casasola, delegado docente y referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) , se propone como una voz crítica y de calle para representar a los trabajadores, jubilados y los sectores más castigados por la crisis económica en la lista que competirá en las legislativas del 26 de octubre . En un escenario con 16 listas en pugna por bancas nacionales por la provincia, Casasola apuesta a que su trayectoria sindical y su presencia en conflictos laborales le den impulso electoral.

Casasola, quien hace un año sufrió un violento allanamiento en su domicilio y fue detenido junto a otros referentes tras la sanción de la reforma previsional —hechos que vincula a una estrategia de amedrentamiento político— afirma que la movilización social fue clave para revertir las detenciones. “Pullaro buscó amedrentarnos, pero un enorme paro de los docentes, los estatales y los aceiteros nos sacó de la cárcel. No quieren que nadie cuestione sus políticas de ajuste” , sostiene el candidato.

En su discurso de campaña, el docente pone el foco en la defensa irrestricta de la educación pública y denuncia el deterioro del salario docente: “Los maestros trabajan doble y triple turno para llegar a fin de mes”, afirma, y subraya que los docentes perdieron entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo en los últimos tiempos.

Durante la campaña, Casasola recorrió localidades como Reconquista, Firmat, Santa Fe, Villa Constitución y Rafaela, y acompañó reclamos de trabajadores en conflicto: desde empleados de la algodonera Avellaneda hasta trabajadores de Vassalli, donde se denunciaron deudas salariales y amenazas de cierre. “Estamos siempre acompañando a quienes enfrentan la prepotencia patronal”, remarca.

Sus críticas al gobierno nacional son duras: acusa a la administración de Javier Milei de aplicar “un modelo de ajuste brutal” y de entregar la soberanía sobre recursos estratégicos. “Nos están gobernando por Twitter desde Estados Unidos, con un pacto que entrega nuestros recursos naturales como el litio, el gas y el petróleo”, afirma, y añade que ese plan económico encuentra eco en el gobierno provincial: “Pullaro tiene la misma agenda de ajuste de Milei pero sin insultos”.

En referencia a la escena política local, Casasola cuestiona la alianza y los acuerdos del peronismo. Señala a dirigentes provinciales y asegura que detrás de ciertos espacios reaparecen viejas prácticas: “Ya vimos cómo detrás de Monteverde y Caren Tepp terminan accediendo nuevamente a los cargos caciques provinciales como Armando Traferri, acusado de vínculos con el juego clandestino y un esquema de coimas millonarias”, dijo, y añadió críticas al rol de figuras nacionales que participan en las listas.

En materia programática, el candidato del FIT-U propone medidas de fuerte corte redistributivo: desconocer la deuda externa que consideran ilegítima, reasignar recursos hacia salud, educación y vivienda, y lanzar un plan de construcción de 50.000 viviendas para reactivar la industria y generar empleo. Otra de sus banderas es la reducción de la jornada laboral: propone seis horas diarias en las empresas más rentables, una medida que, según sus cálculos, implicaría la creación de puestos de trabajo y una mejora en la calidad de vida.

Casasola apuesta a que el electorado santafesino encuentre en el FIT-U una alternativa consecuente desde la izquierda. “No se puede enfrentar a la derecha con los mismos que nos trajeron hasta acá”, plantea, y llama a fortalecer una candidatura que, según él, no realiza concesiones programáticas.

Con la vista puesta en octubre, Franco Casasola busca traducir su trabajo sindical y su recorrido por los conflictos en una banca nacional para llevar al Congreso las reivindicaciones de los trabajadores, las mujeres y los jubilados.