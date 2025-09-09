Fuero de Familia: luego del reclamo del Colegio de Abogacía, están en marcha concursos para cubrir las vacantes

El Colegio de Abogacía de Santa Fe volvió a encender las alarmas por la falta de jueces y recursos en el Fuero de Familia. Desde el Gobierno provincial reconocieron la gravedad de la situación

El Fuero de Familia atraviesa una crisis estructural en Santa Fe. Actualmente, solo 4 magistrados están en funciones de los 9 juzgados previstos, lo que genera un déficit severo en la atención de causas vinculadas a niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y familias enteras .

Desde el Colegio de Abogacía remarcaron que esta situación produce " demoras intolerables y un impacto directo en la vida cotidiana de quienes esperan decisiones judiciales urgentes vinculadas a su protección, salud, patrimonio y honor" .

“El deterioro del Fuero de Familia es evidente y la responsabilidad es compartida por los tres poderes del Estado, que deben garantizar un servicio de justicia accesible, sensible y eficaz”, advirtieron desde la institución.

En ese marco, el organismo reiteró tres reclamos centrales: cobertura inmediata de vacantes judiciales o designación de jueces subrogantes, refuerzo de equipos interdisciplinarios y recursos adecuados y control efectivo de los organismos judiciales para corregir irregularidades funcionales.

“La vida, la salud, el honor y el patrimonio están en juego”, remarcaron los abogados en un documento público.

La respuesta oficial

El secretario de Justicia de Santa Fe, Santiago Mascheroni, reconoció el planteo del Colegio y aseguró que el Gobierno ya puso en marcha los mecanismos para cubrir las vacantes.

“Nos faltan jueces de familia esenciales porque es una materia urgente, no se puede perder tiempo”, sostuvo en declaraciones al programa De 10 por LT10, y explicó que se encuentran en curso concursos para cuatro jueces de Familia y dos Extracontractuales en las circunscripciones de Santa Fe y Rosario.

Mascheroni detalló que ya se realizó el sorteo de jurados y que, si bien se analizan subrogancias como alternativa provisoria, la estrategia oficial apunta a la cobertura definitiva a través de concursos. “En 90 días el proceso podría estar terminado”, estimó.

El funcionario admitió que la situación se profundizó con la ola de renuncias por la reforma previsional, pero descartó que se trate de una falta de respuesta: “No estamos planteando excusas ni subterfugios. La decisión está tomada y estamos trabajando con los jueces y con la Corte para resolverlo”.

Finalmente, recordó que en paralelo el Gobierno envió recientemente 85 pliegos judiciales a la Legislatura y que, en el caso del Fuero de Familia, “la cobertura es prioritaria porque hoy los juzgados son unipersonales y la vacancia se siente más que cuando funcionaban como tribunales colegiados”.