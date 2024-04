Fuerte impacto del dengue en sanatorios de Santa Fe: presión en las guardias y personal bajo estrés

Estrés en las guardias

Ahondando en la presencia desmedida de la gente afectada por cuadros febriles en sanatorios, Abraham remarcó: "No nos cambia el tratamiento tengan o no tengan dengue. Se ha hecho demasiada publicidad sobre una vieja enfermedad que no es nueva entre nosotros y ha generado una demanda en la población que me parece en la mayoría de las veces innecesaria".

"Esto genera mucha presión en las guardias y mucho estrés en el personal, sumado a que las obras sociales no cubren el test. La gente no necesita ir a la guardia ni saber si tiene o no dengue, pero sucede. La demanda es la demanda lógica del miedo que el ser humano tiene a las enfermedades", subrayó.

Cifras del dengue en Santa Fe

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe ha confirmado que, desde el inicio de este año, se han registrado por laboratorio más de 30.000 casos positivos de dengue, mientras que otros 7.000 han sido notificados por criterio clínico-epidemiológico. Además, se informó que se han sumado 5 fallecimientos a la lista previa de 12 víctimas mortales, elevando el total actual a 17 muertes por la enfermedad.

Los 19 departamentos de la provincia están experimentando casos, con diferentes niveles de incidencia y evolución. Rosario continúa siendo el departamento más afectado, aunque con menor representatividad que al comienzo del brote. Le sigue La Capital con un 7,5%, Castellanos con un 6,6%, San Cristóbal con un 5,5%, y Las Colonias con un 4,7% entre los más afectados.

Por el momento, los serotipos que están circulando principalmente en la provincia son DEN 1 y DEN 2, y solo se ha detectado un caso de DEN 3 en una persona que tiene antecedentes de viaje a una provincia donde este serotipo está presente.

El análisis de la curva de contagios muestra un crecimiento exponencial en el número de casos hasta la semana 10. Después de eso, se observa un marcado descenso y posteriormente una estabilización en el número de casos. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud han indicado que esta última situación puede deberse a un retraso en la notificación.