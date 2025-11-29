El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este sábado a las 6.16 un aviso de inestabilidad para la región centro de la provincia. Según el pronóstico oficial de Alertas y Advertencias, durante la tarde y la noche de este sábado rige un alerta amarillo por tormentas para los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo.
Fuerte inestabilidad en Santa Fe: rige un alerta amarillo para este sábado y desde la madrugada del domingo sube a naranja
El organismo anticipa que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, capaces de generar lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Los acumulados estimados se encuentran entre 30 y 65 milímetros, con valores superiores en puntos aislados.
La situación se agravará hacia el domingo: para la madrugada está vigente un alerta naranja, nivel que indica la posibilidad de tormentas fuertes o localmente severas. En este caso, el SMN prevé abundante caída de agua en lapsos muy breves, ráfagas que pueden superar los 90 km/h, intensa actividad eléctrica y también granizo. Los acumulados podrían ubicarse entre 80 y 100 milímetros, sin descartar máximos mayores de forma puntual.
Para la mañana del domingo, el alerta volverá a nivel amarillo, aunque con condiciones todavía inestables y posibles mejoramientos temporarios.
Desde el organismo meteorológico recomiendan mantenerse informado por vías oficiales, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas y resguardar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.