Autonomía municipal en Santa Fe: la Legislatura abre el debate por la nueva Ley Orgánica

Este miércoles se realiza la primera Audiencia Pública para debatir la nueva ley, una iniciativa que busca modernizar el sistema local y avanzar hacia una mayor autonomía municipal, con aportes de intendentes, especialistas y organizaciones de toda la provincia.

La Legislatura de Santa Fe es escenario este miércoles de la primera Audiencia Pública destinada a debatir la nueva L ey Orgánica de Municipios , un proyecto considerado clave dentro de la agenda institucional que busca modernizar el funcionamiento de los gobiernos locales . La actividad tiene lugar , desde las 8.30, en el Hall de la Cámara de Diputados y Diputadas, en General López 3055 .

La convocatoria forma parte del proceso de discusión pública impulsado para avanzar hacia un nuevo marco normativo que contemple la autonomía municipal , un reclamo histórico de intendentes, especialistas en derecho público y organizaciones sociales. El objetivo es incorporar aportes de referentes políticos, académicos, instituciones civiles y ciudadanos interesados en la actualización de la estructura municipal .

Antes del inicio del encuentro, el diputado provincial Joaquín Blanco, autor e impulsor del proyecto, habló con la prensa y destacó la relevancia del debate: “Es la primera instancia que tenemos después de la Constitución para debatir un tema central: la Ley Orgánica de Municipios. Es la norma que va a regular la autonomía, el funcionamiento de las municipalidades, los poderes ejecutivos y los concejos municipales, además de los mecanismos de participación ciudadana y la planificación del territorio.

Es una ley muy importante y queremos construirla escuchando a los principales actores: intendentes, presidentes comunales, concejales, especialistas de la academia y organizaciones sociales. Reconstruir una ley con la mirada de los mejores eleva la calidad del debate y mejora los resultados”.

La Ley Orgánica de Municipios vigente tiene más de medio siglo y es considerada insuficiente frente a los desafíos actuales de gestión. La actualización del marco legal, remarcaron los organizadores, permitirá fortalecer la capacidad administrativa, financiera y política de los municipios, además de brindarles mayor autonomía en la toma de decisiones.

La audiencia de este miércoles será la primera de una serie de instancias previstas para recoger opiniones, generar consensos y avanzar hacia una versión final antes del debate en el recinto. Desde la Cámara subrayaron que la participación ciudadana será un componente esencial en la redacción definitiva del proyecto.

