Jueves con algo de inestabilidad en la ciudad de Santa Fe: ¿llega la lluvia?

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 24º y se espera que la máxima alcance los 35º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa el aporte de una masa cálida en superficie sobre la región litoral, con aumento de la nubosidad, y ascenso gradual de los registros térmicos . No obstante, las condiciones deberían presentar una tendencia a inestabilizarse, esperándose alguna posibilidad de lluvias de diversas intensidades desde la jornada del viernes y hasta el domingo, no descartándose mejoramientos temporarios. Con el arribo de un frente frío, se prevé un leve descenso de las temperaturas, principalmente de las máxima s.

Viernes con cielo parcialmente nublado o nublado con condiciones algo inestables, desmejorando durante la jornada y la posibilidad de lluvias dispersas hacia las últimas horas de la noche. Temperaturas con poco cambio: mínima 22º y máxima 34º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste.

En tanto el fin de semana se espera un sábado con cielo nublado a cubierto con condiciones inestables y la posibilidad de lluvias dispersas a moderadas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 20º y máxima 32º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando a moderados del sector sur/sureste.

Por último se espera un domingo con cielo nublado a cubierto. Condiciones inestables y con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas y temperaturas en descensos: mínima 18º y máxima 25º. Vientos moderados del sector sur/sureste, con ráfagas.

