Ante el alerta meteorológico del SMN para Santa Fe y la región, el municipio intensificó las tareas de limpieza de desagües. Preocupación del ejecutivo local por la cantidad de basura recolectada y la falta de consciencia ciudadana

Fuerte preocupación por la cantidad de basura recolectada en desagües por el municipio en diversos barrios.

La acumulación de basura sigue representando una problemática sin fin en la ciudad, además de la presencia de viviendas irregulares en áreas de reservorios que complican el funcionamiento del sistema hídrico de Santa Fe, algo que fue puesto de manifiesto desde el municipio.

Ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el municipio intensificó las tareas de limpieza de desagües. Fuentes del ejecutivo local indicaron a UNO Santa Fe que "fue impresionante la cantidad de basura de todo tipo recolectada en diversas zonas de la ciudad". Por otro lado, emitieron una serie de recomendaciones para evitar anegamientos y accidentes en la vía pública.

Alerta meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el nivel de vigilancia para la capital provincial ante la llegada de un frente de mal tiempo. Según el organismo, rige un alerta amarilla para la tarde de este jueves y la mañana del viernes, que se agravará a alerta naranja durante la noche de hoy y la madrugada de mañana, periodo en el que se esperan los fenómenos más intensos.

La gravedad de la acumulación de basura concentrados en diversos puntos de la ciudad, se traduce en la obstrucción de conductos que pueden propiciar una situación grave frente a un evento de características extremas de lluvia.

Operativos de prevención

Frente a este escenario, personal municipal inició desde ayer miércoles un operativo especial de contingencia. Las cuadrillas trabajan en el refuerzo de la desobstrucción y limpieza de canales, así como en el mantenimiento de bocas de tormenta y el control de puntos críticos de la ciudad, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua.

Recomendaciones a la población

Para minimizar riesgos, las autoridades locales solicitaron la colaboración activa de los vecinos y difundieron las siguientes pautas de seguridad:

Gestión de residuos: Evitar sacar la basura y retirar de veredas cualquier objeto que pueda obstruir los desagües.

Asegurar objetos sueltos: Retirar de balcones, ventanas y terrazas elementos que puedan ser desplazados por el viento.

Obras en construcción: Los responsables de obras deberán asegurar materiales volátiles como chapas, tirantes, ladrillos e hierros.