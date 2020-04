Fuerte presencia de adultos mayores en las calles de la ciudad

Desde este lunes el gobierno provincial habilita la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, "a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística". Y destaca que "en ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público".

2.jpg Largas colas en locales de cobros de servicios. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

La zona centro de la ciudad se ve hoy desde las primeras horas de la mañana con más movimiento que las semanas anteriores. En general, con mucha presencia de adultos mayores en cajeros, locales de cobros de servicios, supermercados, almacenes y en centros de salud u hospitales para acceder a la vacunación. Largas colas donde se ve el cumplimiento del solicitado distanciamiento social y del uso de barbijos, pero que con una mejor organización estatal se podrían evitar.

rotel.jpg Así trabaja el comercio santafesino sin atención al público. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

La peatonal santafesina en horas del mediodía, que suele ser de manera tradicional una de sus horas pico, tuvo algunas decenas de personas que usaron esa vía para transitar. Comerciantes que se encontraban dentro de sus locales comentaron a UNO Santa Fe que poder vender online les significó "un alivio" y que no estaban realizando consultas dentro de sus negocios. "Algo es algo", señalaron al diario mientras ordenaban remeras, buzos y pantalones para repartir puerta a puerta. Describieron que la situación les hizo reformular las estrategias de venta y reestructurarse. "Hicimos MercadoPago, que antes no lo teníamos. También empezamos a subir más cosas a Instagram, que antes teníamos la cuenta pero no vendíamos por ahí. Entonces empezamos a tomar encargos la semana pasada y ahora podemos trasladarlos. Antes que nada, esto lo vemos bien", sostuvo el propietario de un local de indumentaria ubicado en San Martín y Salta.

cemafe.jpg En Cemafé esta mañana hubo una cuadra de cola para vacunarse. El paso fue ágil, la espera era de 20 minutos en promedio para ser atendidos y se respeta la distancia social. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Joyerías, marroquinerías, venta de antigüedades, proveedores de mercadería para peluquerías y centros de belleza permanecieron cerrados este lunes. De la gran cantidad de comercios solo algunos tenían trabajadores dentro ordenando el lugar. En general son lugares de venta de indumentaria y calzado. Negocios de venta de electrodomésticos tienen abierto al público solo para aceptar el pago de sus vías de financiación.

Cabe destacar que según el protocolo provincial para comercios de ventas minoristas, se autoriza "a un propietario y/o dos empleados de comercios y actividades declaradas como no esenciales, en las condiciones que se exponen más abajo, a concurrir a los locales al solo efecto de armar y organizar los pedidos recibidos online o por teléfono". Asimismo se indica que se debe "generar horario especial de 12 a 16 horas para que el propietario y/o empleados concurran a los comercios a organizar los pedidos y distribuir la mercadería por cualquiera de los medios de transportes". Y que para los comercios de rubros no exceptuados dentro del sector minorista, "se autorizará hasta dos personas para la circulación en la vía pública en las tareas de entrega de las mercaderías, y un solo vehículo, el cual podrá ser automóvil o motocicleta. En el caso de la bici, podrán ser hasta dos las autorizadas a entregar por comercio". Además, de todas las recomendaciones de higiene y seguridad.

4.jpg Los comercios santafesinos ponen grandes carteles para mostrar que están abiertos y en funcionamiento. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Sobre Aristóbulo del Valle al sur –entre Bulevar e Iturraspe–, algunos comercios que se mantienen abiertos, como reparación de calzado, bicicleterías, almacenes y veterinarias, sacaron a la vereda grandes carteles para señalar que se encuentran abiertos y hasta algunos muestran allí sus promociones. "Puse un cartel y abrí la puerta porque no estaba viniendo nadie", expresa un bicicletero en la esquina de Juan del Campillo. Cuenta que abrió el lunes pasado, y atendía a través de una ventana, pero que no hubo actividad comercial. "Si tuviera que pagar un alquiler ya hubiera cerrado", sentenció.

uno 1.jpg Bicicleterías y gomerías, con preocupación sobre el estado financiero de sus comercios.

Este último rubro está permitido junto a talleres para mantenimiento y reparación de automotores y de motocicletas, "exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente".

Las gomerías son negocios que también están habilitados a funcionar con todos los recaudos. Desde las que están ubicadas en 25 de Mayo y Mariano Comas, relatan que la actividad no se compara con un día común, de tiempos anteriores. "Esperamos que se reactive algo, nadie sabe qué va a pasar lamentablemente", comentan sin expectativas.

FOTOS WEB-Recuperado.jpg Vendedores ambulantes ofrecen barbijos y protectores en la calle a precios bajos. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Tampoco pasó inadvertida la presencia de vendedores ambulantes sobre Bulevar con venta de protectores faciales y barbijos sociales. Carlos Rodríguez, el famoso florista, dijo a UNO Santa Fe que está "agradecido de poder vender" porque tiene una familia que mantener. En coincidencia con los comerciantes céntricos, destaca que las ventas son bajas pero que no se desanima. "Peor es nada", argumenta.

sin impresora con tinta.jpg Empresas que venden electrodomésticos mantienen abierto al público para el cobro de cuotas de los créditos que brindan. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Recomendaciones preventivas generales

Desde el gobierno provincial brindaron protocolos en donde se determinan las siguientes recomendaciones generales a tener en cuenta y el modo de desarrollo de las tareas.

1. Lavarse las manos con abundante agua y jabón periódicamente antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos, de comer, luego de tocar superficies públicas, después de utilizar instalaciones sanitarias.

2. Limpiar las superficies regularmente.

3. Si tose o estornuda, cúbrase con el pliegue del codo.

4. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

5. Guarde distancia, mínimo 2 metros.

6. Implementación de licencias especiales o teletrabajo (trabajo remoto), a todos los mayores de 60, embarazadas y personal con afecciones crónicas conforme la resolución 207/2020, prorrogada por la resolución 296/2020.

7. Se recomienda, momentáneamente, el uso de descartables al ingerir agua o infusiones. No se deben compartir vasos, platos, ni cubiertos; cada operario deberá llevar su vaso, cubiertos, mate o infusión.

8. El ingreso al sector de baños debe realizarse de a una persona por vez y realizar la higiene de manos correspondiente al salir del mismo.

9. Al final de cada turno de trabajo, se debe rociar el sector y/o herramienta utilizada con un aspersor con material desinfectante provisto por la empresa. Desinfección de espacios comunes (baños, pasillos, lugares de merienda/desayuno), se debe rociar con solución de agua con lavandina.

10. Se contará con alcohol en gel en diferentes sectores de trabajo y comedores, así como jabón en los sanitarios.

11. Se proveerá a todo el personal el agua necesaria para poder llevar a cabo las medidas de desinfección.

12. El personal de salud brindará las herramientas a los colaboradores para realizar un auto-test que permitirá la identificación de posibles síntomas de Covid-19.

cartel.jpg Algunos comerciantes advierten que no atienden al público y que el contacto es solo por redes sociales o WhatsApp. UNO Santa Fe / Autor: José Busiemi

Movilización del personal al lugar de trabajo

1. Al movilizarse hacia la organización, a su domicilio o alguna obra particular, el personal debe contar con autorización de circulación provista por la empresa, junto con DNI y recibo de sueldo.

2. Al subir al colectivo higienizarse con alcohol en gel.

3. Evite tocar pasamanos, ventanillas y asientos con la mano.

4. De ser posible, sentarse en asientos separados (asiento por medio).

5. Al bajar del colectivo, realizarlo de a uno, respetando la distancia correspondiente.

6. En caso de movilizarse hacia la fábrica en vehículos propios y/o de la empresa deberán contar con la higiene obligatoria de los vehículos y no portará más de dos personas.