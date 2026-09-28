Renuevan el alerta amarilla por tormentas para Santa Fe: cuándo mejorará el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta para tres departamentos santafesinos. El pronóstico anticipa lluvias y tormentas hasta el martes y un marcado descenso de temperatura desde entonces

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarilla por tormentas para los departamentos Garay, La Capital y San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe para la mañana de este lunes y lo mismo para el martes. " El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm , pudiendo ser superados de manera puntual", informó el organismo

El comienzo de este lunes e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, viento y con una temperatura de 18.2º a las 7.30 de la mañana y una m áxima prevista de 27° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son inestables. En el día de la fecha, se mantiene la configuración en las masas de aire actuantes en la región, con corrientes algo más frescas provenientes desde el este/sureste, las cuales aportan humedad desde el océano combinadas con importantes flujos de aire cálido en altura desde el noroeste del continente. Esta situación g enera la formación de núcleos dispersos de tormentas en la región , los cuales se movilizan desordenadamente desde oeste a este, afectando distintas zonas sin un patrón establecido. Este comportamientos debería mantenerse por lo menos hasta mañana martes , donde se espera la pérdida de potencia de dicho patrón y permita el ingreso del sistema frío que debería mejorar las condiciones .

Martes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde y con condiciones inestables con tendencia a mejorar de forma gradual durante la jornada. Posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en descenso gradual: mínima 16º y máxima 24º. Vientos moderados predominando del sector sur/sureste, rotando al sur/suroeste e incrementando su intensidad por momentos.

En tanto para el miércoles se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 12º y poco cambio de las máximas, 24º. Vientos leves predominando del sector este, rotando al sureste por momentos.

Por último, jueves con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 14º y descenso de las máximas, 20º. Vientos leves a moderados de direcciones variables.

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