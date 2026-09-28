Este miércoles es feriado por San Jerónimo: qué pasa con las clases, bancos, comercios y el pago doble

Este miércoles 30 de septiembre se celebra el Día de San Jerónimo, patrono de la ciudad de Santa Fe, por lo que algunas actividades habituales se verán modificadas. La fecha está contemplada por la Ley Provincial N° 6.326

Este miércoles 30 de septiembre se celebra el Día de San Jerónimo , patrono de la ciudad de Santa Fe , por lo que algunas actividades habituales se verán modificadas durante la jornada. No habrá clases , tampoco atención en la administración pública ni en los bancos .

La fecha está contemplada por la Ley Provincial N° 6.326 , que establece la suspensión de actividades en la Administración Pública, entidades bancarias y otras actividades relacionadas, con excepción de aquellos servicios considerados imprescindibles para el interés público .

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¿Qué pasa con el comercio y la industria?

En el caso del comercio y la industria, la modalidad de trabajo queda a criterio de los empleadores. Es decir, cada establecimiento podrá decidir si mantiene sus actividades habituales o si dispone el cese de tareas durante el feriado por San Jerónimo.

Por este motivo, la actividad comercial en la ciudad de Santa Fe podrá variar de acuerdo con las decisiones adoptadas por cada empleador y establecimiento.

¿Se cobra doble si se trabaja el Día de San Jerónimo?

Una de las principales dudas que genera la fecha es si quienes deben trabajar tienen derecho a percibir un pago doble.

De acuerdo con la normativa provincial mencionada, se trata de una jornada en la que se suspenden determinadas actividades, pero quienes trabajen no están obligados a recibir un pago extra o doble por el solo hecho de prestar tareas durante el Día de San Jerónimo.

La situación se diferencia de los feriados nacionales, que cuentan con un régimen específico establecido por la legislación laboral nacional.

¿Quién fue San Jerónimo?

San Jerónimo fue un sacerdote, teólogo y traductor cristiano reconocido principalmente por haber traducido la Biblia del hebreo y del griego al latín.

La tarea fue encomendada por el papa Dámaso I, con el objetivo de contar con una traducción que pudiera llegar a un público más amplio. El trabajo dio origen a la denominada Vulgata, una traducción de la Biblia que tuvo una enorme influencia en la Iglesia occidental.

San Jerónimo murió el 30 de septiembre del año 420, fecha en la que se conmemora su festividad. Además, la jornada coincide con el Día Internacional de la Traducción, en reconocimiento a su legado como traductor.

¿Por qué San Jerónimo es el patrono de Santa Fe?

No se conoce con exactitud cuándo y cómo San Jerónimo fue elegido patrono de Santa Fe. Los antecedentes históricos disponibles no permiten determinar con precisión el origen del patronazgo y se estima que parte de esa información pudo haberse perdido en documentos antiguos.

La primera referencia conocida a la celebración de San Jerónimo en Santa Fe aparece en un acta de 1590. En aquel momento, la ciudad todavía no contaba con una iglesia principal, pero igualmente se organizó una celebración en honor al santo.

La festividad incluía misa, procesiones y corridas de toros, en una jornada que ya tenía una importante relevancia para la comunidad santafesina.

Con el paso del tiempo, la tradición se consolidó y el patronazgo de San Jerónimo sobre Santa Fe y la provincia fue reconocido oficialmente por la Santa Sede en 1949.

Así, cada 30 de septiembre, la ciudad de Santa Fe conmemora a su santo patrono con una jornada que modifica el funcionamiento habitual de distintas actividades y mantiene viva una tradición que se remonta a los primeros años de la ciudad.