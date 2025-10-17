Así lo revelan datos del sistema de estaciones meteorológicas municipales. El fenómeno estuvo acompañado por un marcado descenso de temperatura.

Fuertes ráfagas de viento sorprendieron a Santa Fe con registros que superaron los 50 km/h en algunas zonas

Pasado este mediodía, fuertes ráfagas de viento comenzaron a sentirse en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe , especialmente en sectores abiertos y cercanos a la costa.

De acuerdo con los registros de las estaciones meteorológicas municipales , la velocidad máxima se detectó en Facundo Zuviría , con 50,7 km/h a las 14.45 , provenientes del sursureste (SSE) .

En Alto Verde, las ráfagas alcanzaron 38,3 km/h a las 15.00, con dirección sureste (SE), mientras que en el centro de la ciudad se midieron 35,7 km/h a las 14.40, con vientos del sur (S).

Desde el municipio indicaron que no se reportaron daños ni caídas de árboles hasta el momento, aunque se recomendó circular con precaución en zonas costeras y evitar la presencia de elementos sueltos en patios o balcones.

Pronóstico para el fin de semana

Sábado 18 de octubre: cielo mayormente despejado , con nubosidad variable en las primeras horas y posibilidad de lluvias débiles y dispersas . Las temperaturas estarán en descenso , con vientos moderados a regulares del sur/sureste , rotando al sureste y disminuyendo su intensidad.

Domingo 19 de octubre: cielo mayormente despejado, condiciones estables, mínimas en descenso y máximas sin grandes cambios. Los vientos serán leves a moderados del este/sureste, rotando al este/noreste.

Una primavera con temperaturas superiores a las normales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para septiembre, octubre y noviembre de 2025. Según el organismo, para la región del Litoral se esperan precipitaciones en valores normales y temperaturas por encima de lo habitual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1963247213586366881?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1963247213586366881%7Ctwgr%5E412c0b0777c8908916a4b18943167f2c50c936e8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.unosantafe.com.ar%2Fsanta-fe%2Fsantafesinos-prepararse-se-espera-una-primavera-temperaturas-superiores-las-normales-la-region-n10217507.html&partner=&hide_thread=false ¿Qué se espera para la primavera 2025?



Se prevén lluvias por debajo de lo normal en Patagonia, mientras que en sectores de Cuyo y del noroeste argentino tendrían un trimestre más lluvioso. En la franja central y el Litoral se esperan valores normales de precipitación pic.twitter.com/eIoRpij9G9 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 3, 2025

El informe indica respecto a las precipitaciones, según la región del país:

Patagonia: mayor probabilidad de lluvias normales o inferiores a lo normal.

mayor probabilidad de lluvias normales o inferiores a lo normal. Litoral, Buenos Aires y La Pampa : lluvias dentro de los valores normales.

: lluvias dentro de los valores normales. NOA y Cuyo: escenario más húmedo, con probabilidad de precipitaciones normales o superiores a lo normal.

El SMN aclaró que, aunque la previsión apunta al promedio trimestral, no se descartan oscilaciones a menor escala: es decir, podrán registrarse semanas con lluvias abundantes o, por el contrario, períodos secos.

Temperaturas:

Cuyo, Córdoba, Litoral, este bonaerense y sur de Patagonia: valores normales o superiores a lo normal.

Norte argentino (NOA, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones): temperaturas dentro del rango normal.

Centro y norte de Patagonia, La Pampa y oeste de Buenos Aires: tendencia a temperaturas superiores a lo normal.

En cuanto a extremos térmicos, no se prevé una ocurrencia más frecuente de olas de calor o frío intenso en el centro y norte del país.

El SMN sugiere seguir de cerca los pronósticos de corto plazo —diarios y semanales— y el sistema de alertas tempranas, dado que la variabilidad subestacional puede generar cambios bruscos.