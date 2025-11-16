Uno Santa Fe | Santa Fe | Gendarmería

Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: el arma usada había sido robada a un policía

El ataque ocurrió después de las 20.30 en Bielsa y Solís. Dos motociclistas balearon a un hombre y lo mataron. La víctima fue David César Vittori, de 48 años.

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de noviembre 2025 · 10:02hs
Este sábado, antes de las 21, en inmediaciones de Bielsa y Solís, en barrio Ludueña de la ciudad de Rosario, dos motociclistas atacaron a balazos a un hombre.

La víctima cayó al suelo y quedó inmóvil. Un oficial y dos suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina —Escuadrón de Seguridad— que patrullaban la zona presenciaron el hecho desde unos 70 metros.

El conductor del móvil aceleró para acercarse y los gendarmes impartieron la orden: “Alto, Gendarmería”. Los agresores huyeron a toda velocidad. Uno de los gendarmes permaneció asistiendo al herido, mientras que los otros dos iniciaron la persecución y pidieron apoyo a la Policía de Santa Fe. Tras varios kilómetros, lograron detener a los sospechosos. El arma usada en el asesinato había sido robada en 2024 a un policía.

El hombre asesinado fue identificado como David César Vittori, de 48 años. Se desconocen por el momento los motivos del crimen.

asesinos rosario
Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: hallaron el arma robada a un policía

Asistencia, persecución y aprehensión

El oficial de Gendarmería ordenó a uno de los suboficiales que permaneciera con el herido y pidiera una ambulancia mediante el handy. Él y el chofer se comunicaron con la central de emergencias 911 y coordinaron la búsqueda junto con la Brigada Motorizada y el Comando Radioeléctrico.

La persecución se extendió hasta Larrea y Rioja, donde los motociclistas fueron acorralados y descendieron lentamente. Tras revisarlos, se les secuestró una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa modelo TPR 9, con numeración legible. La consulta al 911 confirmó que el arma había sido robada en 2024 a un policía rosarino y tenía pedido de secuestro activo.

Los detenidos fueron identificados como L. B. N. A., de 23 años, y J. S. V., de 39, ambos señalados como presuntos autores del homicidio.

La víctima murió en el lugar

El médico del SIES 107 constató que la víctima presentaba múltiples heridas de bala en zonas vitales y confirmó su fallecimiento. Luego fue identificada como Darío César Vittori, de 48 años, domiciliado en Rosario.

Peritajes y actuación judicial

La Gendarmería y la Unidad Regional II informaron el procedimiento a los fiscales de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación. Los fiscales ordenaron que los dos detenidos permanezcan privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa por homicidio calificado.

El arma incautada fue enviada a peritajes. Los agentes del área Científica de la PDI realizaron las labores criminalísticas en la escena. Concluidos los procedimientos, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la autopsia correspondiente.

Gendarmería asesinos Rosario
