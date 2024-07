Gisela Scaglia: "Milei tiene que dejar de dar vueltas por el mundo y sentarse a gobernar el país"

Confirmada la presencia de Maximiliano Pullaro en Tucumán, la vicegobernadora, Gisela Scaglia, confirmó la adhesión a los 10 puntos del Pacto de Mayo, pero advirtió que su firma significa que el Gobierno “ya no tiene excusas para no hacer”

Santa Fe estará presente esta noche en Tucumán, en la vigilia organizada por el gobierno de Javier Milei por la conmemoración del 9 de Julio. El gobernador Maximiliano Pullaro formará parte de la celebración y rubricará su firma al postergado Pacto de Mayo. Sin embargo, la adhesión a los 10 puntos incluidos en el acta, no significa una consonancia total con el libertario. Así lo dejó en claro la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien consideró que la concreción del acuerdo deja sin excusas al Gobierno para no gestionar.

A horas de la firma del acuerdo entre Milei y los 18 gobernadores que dieron presente para el acto de este lunes en Tucumán, Scaglia dialogó con Radiópolis (Radio 2). Sobre el demorado pacto, observó: “Es un símbolo y está muy bien un principio de acuerdo en Argentina de lo que hay que hacer. Es responsabilidad del Presiente llevarlo adelante, no hay más excusas para no hacer”, dijo y lanzó: “No hemos visto la gestión nacional, no se puede seguir estando en una Argentina que no administra el Estado”.

Para la funcionaria, la asistencia de las autoridades provinciales en la “Casita de Tucumán es inexcusable. “No encuentro la razón de que un gobernador no asista, son puntos que deberíamos rescatar todos, pero está claro que la posibilidad de que suceda depende del Presidente”, manifestó y señaló que faltan precisiones de cada propuesta. “Son puntos que están, pero no hay detalle. Falta la responsabilidad del Estado en la obra pública”, sugirió y profundizó en ese sentido: “Vengo de recorrer tres países buscando financiamiento, hay en el mundo, pero no para gasoductos porque el mundo piensa en lo renovable. Si Nación no nos ayuda nos quedaremos siempre para atrás. Santa Fe requiere inversiones en energía, cualquier industrial te dice que es su problema”.

Más gestión

En otro tramo de la entrevista, reforzó la postura crítica hacia el libertario: “El pacto a nosotros no nos condiciona, lo condiciona al Presidente que tiene que demostrar qué vino a hacer. Nosotros podemos decidir que acompañamos, pero después es responsabilidad del gobierno nacional, que deberá mandar una reforma tributaria, que deberá cambiar la coparticipación o decidir qué fondos irán para el sistema educativo”.

Consultada sobre si se siente cercana a Milei, respondió: “A veces sí y muchas veces no. Estoy en una provincia que necesita de acciones del gobierno nacional. Un tema fácil para exponerlo es el Pami. No me gusta la gestión concreta cuando ves a los abuelos como están. Es doloroso y eso es falta de gestión. Podemos pensar que no hay plata, pero hay temas que no se recortan. Cuando Mauricio Macri gobernó, teníamos un montón de codas en donde ocupábamos la escena con gestión”. Luego, remarcó: “El Presidente tiene que gobernar la Argentina, dejar de dar vueltas por el mundo y sentarse en el sillón de Rivadavia a gobernar el país. Es estar todos los días sobre todos los temas”. Y concluyó: “Vamos a Tucumán porque creemos que tenemos que ir, no sentimos que nos condiciona. Creemos que hay que demostrar al gobierno nacional que Santa Fe está dispuesta a acompañar, pero también a discutir”.

