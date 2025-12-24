Uno Santa Fe | Santa Fe | robo

Golpe al mercado ilegal: en la ciudad de Santa Fe el robo de cables y metales cayó más del 80%

Un informe oficial de Provincia revela una reducción drástica del delito tras el control estricto de desarmaderos y chatarrerías. Ya se formalizaron más de 50 establecimientos para cortar el circuito de reventa clandestina.

24 de diciembre 2025 · 20:07hs
Golpe al mercado ilegal: en la ciudad de Santa Fe el robo de cables y metales cayó más del 80%

Golpe al mercado ilegal: en la ciudad de Santa Fe el robo de cables y metales cayó más del 80%

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó los resultados del plan estratégico de fiscalización de desarmaderos y comercios de metales, arrojando cifras que marcan un punto de inflexión en la seguridad urbana. La estrategia, que combina el control administrativo con la persecución penal, logró desplomar los índices de robos que afectaban servicios esenciales como la luz, el agua y la telefonía.

A través de una acción coordinada entre los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Justicia y Seguridad, la provincia se enfocó en un objetivo claro: desarticular la rentabilidad del delito. Sin puntos de reventa ilegal, el robo de cables y metales pierde su motor económico.

Rosario y Santa Fe: números que hablan de una nueva realidad

El informe comparativo entre 2024 y 2025 muestra descensos que superan, en promedio, el 80% en las dos ciudades más importantes de la provincia:

En Rosario: el robo de cables se desplomó un 93%, mientras que la sustracción de metales (picaportes, placas, piezas de cementerios) cayó un 86%.

En la ciudad de Santa Fe: la reducción fue del 83% en cables y del 80% en metales.

Este impacto se tradujo de inmediato en una mejora de la infraestructura pública y una disminución de los reportes en el sistema de emergencias 911 por cortes de servicios.

El fin de la informalidad

Uno de los pilares del éxito radica en la regularización del sector. Según detalló Gerardo Rodríguez, director provincial de Desarmaderos, al inicio de la gestión solo había 38 establecimientos registrados. Hoy, tras una política de inspecciones y clausuras, se incorporaron 51 nuevos comercios al sistema formal.

“Estamos cerrando espacios a la informalidad que alimenta el mercado ilegal de autopartes y metales”, afirmó Rodríguez, destacando que empresas como la EPE, ASSA y compañías de telefonía ya reportan una baja sensible en el vandalismo.

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, enfatizó que estos resultados responden a una política de "Estado presente" y al uso eficiente de los recursos. "No son resultados aislados, sino parte de una política sostenida que combina decisiones firmes y coordinación con los gobiernos locales", sostuvo el funcionario.

El plan integral continuará con inspecciones permanentes y el seguimiento de la trazabilidad del material, asegurando que cada kilo de metal comercializado en la provincia tenga un origen lícito y comprobable.

robo cables Santa Fe
Noticias relacionadas
La Provincia redujo en un 83 % el robo de cables en la ciudad de Santa Fe

La Provincia redujo en un 83 % el robo de cables en la ciudad de Santa Fe

El barrio privada de La Tatenguita, en la vera de AU Santa Fe-Rosario

Investigan un robo millonario en el barrio privado de La Tatenguita en Santo Tomé

El robo sucedió en un establecimiento a 80 kilómetros de la ciudad de Santa Fe

Productor rural santafesino denunció el robo de más de 100 vacas valuadas en $145.000.000

importaciones en alza y ventas en baja: la advertencia de la industria del juguete en la previa de navidad

Importaciones en alza y ventas en baja: la advertencia de la industria del juguete en la previa de Navidad

Lo último

Golpe al mercado ilegal: en la ciudad de Santa Fe el robo de cables y metales cayó más del 80%

Golpe al mercado ilegal: en la ciudad de Santa Fe el robo de cables y metales cayó más del 80%

Importaciones en alza y ventas en baja: la advertencia de la industria del juguete en la previa de Navidad

Importaciones en alza y ventas en baja: la advertencia de la industria del juguete en la previa de Navidad

Compras sobre el cierre y cuidando el bolsillo: las ventas de Navidad dejaron buenas sensaciones en el comercio santafesino

Compras sobre el cierre y cuidando el bolsillo: las ventas de Navidad dejaron buenas sensaciones en el comercio santafesino

Último Momento
Golpe al mercado ilegal: en la ciudad de Santa Fe el robo de cables y metales cayó más del 80%

Golpe al mercado ilegal: en la ciudad de Santa Fe el robo de cables y metales cayó más del 80%

Importaciones en alza y ventas en baja: la advertencia de la industria del juguete en la previa de Navidad

Importaciones en alza y ventas en baja: la advertencia de la industria del juguete en la previa de Navidad

Compras sobre el cierre y cuidando el bolsillo: las ventas de Navidad dejaron buenas sensaciones en el comercio santafesino

Compras sobre el cierre y cuidando el bolsillo: las ventas de Navidad dejaron buenas sensaciones en el comercio santafesino

Napoli invitó a Boca a jugar un amistoso en el estadio Diego Armando Maradona

Napoli invitó a Boca a jugar un amistoso en el estadio Diego Armando Maradona

El descargo del presidente de Olimpo: Tenemos menos gente que un cine

El descargo del presidente de Olimpo: "Tenemos menos gente que un cine"

Ovación
Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

Bonazzola: Colón está atravesando meses de gestión extrema, pero el rumbo es claro

Bonazzola: "Colón está atravesando meses de gestión extrema, pero el rumbo es claro"

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"