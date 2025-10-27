Uno Santa Fe | Santa Fe | docentes

Gremios docentes presionan con la reapertura de paritarias: el gobierno adelantó que abrirá la negociación

Sadop presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo exigiendo “inmediata convocatoria a paritaria del sector docente”. Amsafé reclama un 30% de pérdida salarial.

27 de octubre 2025 · 19:55hs
Los gremios docentes de Santa Fe volvieron a presionar por la reapertura de la paritaria salarial. Tanto Sadop como Amsafé reclamaron al Gobierno provincial una urgente actualización salarial ante el reclamo por el poder adquisitivo perdido en los últimos meses.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, ya había anunciado que la provincia convocará a las organizaciones gremiales que agrupan a los trabajadores estatales en cuanto el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique la inflación de octubre.

Nota de Sadop

Desde Sadop confirmaron que presentaron una nota ante el Ministerio de Trabajo exigiendo la “inmediata convocatoria a paritaria del sector docente”. En el texto recuerdan que, pese al rechazo mayoritario de los maestros a la propuesta para el segundo semestre del año, el gobierno cerró la negociación colectiva por decreto.

“El resultado electoral que obtuvo el gobernador de la provincia fue claro y contundente. Es necesario cambiar el rumbo de la política provincial y atender los reclamos del sector docente que se hizo oír en las urnas”, señalaron los dirigentes gremiales.

Postura de Amsafé

Por su parte, desde Amsafé sostienen que el salario docente perdió alrededor del 30% de poder adquisitivo desde comienzos de 2024. “Muchos compañeros ya buscan otros ingresos, manejan Uber o hacen changas los fines de semana”, describió el secretario general, Rodrigo Alonso.

Según el estudio elaborado por el gremio, la caída real del salario fue del 23,27% en 2024 y del 5,35% en lo que va del año. “El Estado debe cumplir con sus compromisos, más allá de quién gobierne”, subrayó Alonso, quien también criticó la eliminación del Fonid, que representa unos $124.000 en un salario inicial de $818.000, y calificó de “extorsión” el plus por presentismo de $90.000.

UDA también se sumó al reclamo

La Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional Santa Fe solicitó "la urgente convocatoria a paritaria docente" y pidió que, luego de las elecciones del 26 de octubre, "el Gobierno reaccione realizando cambios profundos en el Gabinete provincial".

"Los santafesinos nos expresamos en las urnas y, a partir de los resultados, la Casa Gris debe cambiar el rumbo. Algo debe aprender luego del fracaso electoral", expresaron desde la entidad.

"Los docentes no llegamos a fin de mes, pero los funcionarios gastaron millones en publicidad y gastos de campaña: inviertan en educación", finalizaron.

Qué dice el Gobierno

Ante estos reclamos, el gobernador Maximiliano Pullaro ratificó la reapertura de la negociación paritaria días atrás: “Cumplimos la palabra. Dijimos que si la inflación era superior a la pauta nos íbamos a sentar a reconocer la diferencia”.

El mandatario anticipó que con el corte de inflación de octubre se procederá a la convocatoria y que la actualización se realizará “en los casos que correspondan”. “En los dos primeros meses la inflación estuvo encima del aumento, por lo que nos vamos a sentar y corregir. Vamos a cumplir la palabra empeñada. Eso es ley para nosotros”, remarcó.

La convocatoria a paritarias está prevista para los primeros días de noviembre, en un clima político todavía influido por las recientes elecciones legislativas, donde la coalición oficialista obtuvo un relegado tercer lugar.

