Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Tras el escándalo por la renuncia de José Luis Espert y una gran derrota en las elecciones provinciales, el oficialismo sorprendió en el territorio de Kicillof.

Sin importar la polémica que se desató las últimas semanas por la escandalosa renuncia de José Luis Espert -imputado por lavado de dinero por sus vínculos con el empresario investigado por narcotráfico Fred Manchado -, LLA consolidó un sorpresivo -y ajustado- triunfo en la Provincia de Buenos Aires. Con el 97% de las mesas escrutadas, la lista a diputados nacionales del oficialismo, encabezada por Diego Santilli, se quedó con el 41,48% de los votos, mientras que Jorge Taiana por Fuerza Patria obtuvo el 40,88%.

El resultado fue reñido, pero hay que recordar en las elecciones legislativas provinciales del pasado 7 de septiembre , el peronismo le sacó casi 14 puntos de ventaja al oficialismo nacional en el territorio gobernado por Axel Kicillof.

En Santa Fe, La Libertad Avanza se impuso con el 40% de los votos: Milei ganó 4 de las 9 bancas

Para LLA, los resultados de este domingo se alejan completamente de los guarismos de septiembre. La lista encabezada por Diego Santilli y Karina Celia Vázquez (alias "Karen Reichardt") se quedaría con 17 diputados, mientras que el peronismo, con Taiana y la referente del Frente Renovador María Jimena López, obtendría 16 lugares en la Cámar baja.

Vale recordar que se trata de la provincia con mayor cantidad de habitantes, por lo que sus votantes representan al 37,1% del padrón. En esta oportunidad, 35 bancas en la Cámara de Diputados se ponían en juego.

Otros candidatos: la izquierda tercera, Burlando cuarto y Randazzo quinto

Por su parte, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad hizo una buena elección, en relación a sus resultados históricos. La lista encabezada por Nicolás del Caño y Romina del Plá logró un 5,04% de los votos, lo que les permitió quedarse con dos bancas.

En la ciudad, La Libertad Avanza ganó en 17 de 25 circuitos electorales y Fuerza Patria obtuvo los otros ocho

La gran decepción se la llevó Provincias Unidas. Con Florencio Randazzo a la cabeza, ex ministro del Interior y Transporte durante los mandatos de Cristina Fernández de Kircher, la alianza de gobernadores esperaba quedarse con el tercer lugar.

No obstante, Provincias Unidas solo obtuvo el 2,45% de los votos, lo que los dejó en el cuarto puesto, atrás del abogado mediático Fernando Burlando, quien encabezaba la lista Propuesta Federal, que se quedó con el 2,79%. Ninguna de las dos propuestas logró hacerse de una banca en Diputados.