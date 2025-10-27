Uno Santa Fe | Santa Fe | Buenos Aires

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Tras el escándalo por la renuncia de José Luis Espert y una gran derrota en las elecciones provinciales, el oficialismo sorprendió en el territorio de Kicillof.

27 de octubre 2025 · 12:48hs
Diego Santilli lideró una sorpredente victoria de LLA en la provincia de Buenos Aires

Diego Santilli lideró una sorpredente victoria de LLA en la provincia de Buenos Aires

Sin importar la polémica que se desató las últimas semanas por la escandalosa renuncia de José Luis Espert-imputado por lavado de dinero por sus vínculos con el empresario investigado por narcotráfico Fred Manchado-, LLA consolidó un sorpresivo -y ajustado- triunfo en la Provincia de Buenos Aires. Con el 97% de las mesas escrutadas, la lista a diputados nacionales del oficialismo, encabezada por Diego Santilli, se quedó con el 41,48% de los votos, mientras que Jorge Taiana por Fuerza Patria obtuvo el 40,88%.

El resultado fue reñido, pero hay que recordar en las elecciones legislativas provinciales del pasado 7 de septiembre, el peronismo le sacó casi 14 puntos de ventaja al oficialismo nacional en el territorio gobernado por Axel Kicillof.

En Santa Fe, La Libertad Avanza se impuso con el 40% de los votos: Milei ganó 4 de las 9 bancas

Para LLA, los resultados de este domingo se alejan completamente de los guarismos de septiembre. La lista encabezada por Diego Santilli y Karina Celia Vázquez (alias "Karen Reichardt") se quedaría con 17 diputados, mientras que el peronismo, con Taiana y la referente del Frente Renovador María Jimena López, obtendría 16 lugares en la Cámar baja.

Vale recordar que se trata de la provincia con mayor cantidad de habitantes, por lo que sus votantes representan al 37,1% del padrón. En esta oportunidad, 35 bancas en la Cámara de Diputados se ponían en juego.

Otros candidatos: la izquierda tercera, Burlando cuarto y Randazzo quinto

Por su parte, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad hizo una buena elección, en relación a sus resultados históricos. La lista encabezada por Nicolás del Caño y Romina del Plá logró un 5,04% de los votos, lo que les permitió quedarse con dos bancas.

En la ciudad, La Libertad Avanza ganó en 17 de 25 circuitos electorales y Fuerza Patria obtuvo los otros ocho

La gran decepción se la llevó Provincias Unidas. Con Florencio Randazzo a la cabeza, ex ministro del Interior y Transporte durante los mandatos de Cristina Fernández de Kircher, la alianza de gobernadores esperaba quedarse con el tercer lugar.

No obstante, Provincias Unidas solo obtuvo el 2,45% de los votos, lo que los dejó en el cuarto puesto, atrás del abogado mediático Fernando Burlando, quien encabezaba la lista Propuesta Federal, que se quedó con el 2,79%. Ninguna de las dos propuestas logró hacerse de una banca en Diputados.

Buenos Aires Milei Diego Santilli
Noticias relacionadas
Gisela Sacaglia

Scaglia apostó al diálogo que ofreció Milei: "Provincias Unidas va a tener un rol protagónico en el Congreso"

quien es agustin pellegrini, el diputado de la libertad avanza de apenas 25 anos

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Nicolás Mayoraz, diputado nacional por la Libertad Avanza

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

#ModoVacuna: conocé dónde te podés vacunar contra la gripe y la neumonía esta semana

#ModoVacuna: continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad

Lo último

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Último Momento
Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Ovación
La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"