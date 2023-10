Guía de comportamiento en perros: "Hay que prevenir para no lamentar accidentes"

perros guía Santa Fe2.jpeg

En este sentido la profesional remarcó algunos puntos de comportamientos importantes: “Generalmente el perro que ataca no está socializado; no está adaptado a los pares, no tiene vínculos, y si los tiene son muy estrechos con su tutor. Entonces, la falta de vínculos muchas veces hace que ataquen por miedo y no por maldad”.

¿Qué es la guía de comportamientos en perros?

“La guía es para el dueño, es para que pueda entender las necesidades del perro y en base a esas necesidades acomodarnos como tutores”, señala la médica al tiempo que agrega: “Aprendemos a educar al perro, comenzamos e intentamos conocer sus necesidades y allí nos adaptamos a una guía”.

En este contexto señaló que hay algunas pautas claves para mejorar el comportamiento de los animales como por ejemplo:

♦ Olfateo diario.

♦ Olfateo a lugares verdes (plazas).

♦ Salir a pasear fuera de la vivienda. No quedarse con el patio de la casa, es necesario una salida al exterior.

♦ Obediencia básica premiada (comida).

Para finalizar y dejando un mensaje para los dueños, Gabriela detalló: “El 80% de los casos se pueden prevenir. Si tenés un perro de porte grande, lo recomendable es hacer una guía de comportamiento para saber manejarlo y que tenga una obediencia básica”.

