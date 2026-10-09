Harlem Festival: Santa Fe roza la ocupación hotelera plena y se buscan alojamientos en la región

Las reservas en hoteles registrados de tres y cuatro estrellas llegaron al 95%. La convocatoria del festival impulsa el movimiento turístico y la demanda de alquileres temporarios

La 8.ª edición del festival, con más de 30 artistas, es uno de los principales atractivos que moviliza el turismo.

Santa Fe se prepara para recibir a miles de visitantes durante un fin de semana marcado por la realización de la 8.ª edición del Festival Harlem y una amplia agenda de actividades. Según un relevamiento del Observatorio Turístico de la Municipalidad , las reservas en alojamientos registrados de tres y cuatro estrellas alcanzan el 95% , mientras que también se registra una fuerte demanda de alquileres temporarios en la ciudad y en localidades de la región.

El movimiento turístico se extiende más allá de los límites de la capital provincial. La demanda alcanza a Paraná y su zona de influencia , además de localidades ubicadas sobre los corredores de la Ruta Provincial N.º 1 y la Ruta Nacional N.º 11 , donde se buscan alternativas en hoteles, cabañas, casas quintas y otros tipos de alojamiento.

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El Harlem, uno de los motores de la convocatoria

La octava edición del Festival Harlem es uno de los principales atractivos de la agenda. Con más de 30 artistas y una programación que incluye a Babasónicos, Cazzu, La Vela Puerca, Las Pelotas y El Plan de la Mariposa, el evento convoca al público durante dos jornadas y moviliza servicios vinculados al alojamiento, la gastronomía, el transporte, las compras y el entretenimiento.

Desde la Subsecretaría de Turismo y el Ente Turístico SAFETUR destacaron que la convocatoria se suma a otras propuestas culturales, comerciales y recreativas que contribuyen a dinamizar la actividad en la ciudad y su área de influencia.

“Estamos ante un fin de semana que muestra claramente cómo una agenda turística integral puede potenciar la ciudad. El Festival Harlem es uno de los grandes motores de este movimiento, potenciando una enorme cantidad de propuestas que hacen que la ciudad y la región tengan derrame económico directo del impacto turístico”, señaló el subsecretario de Turismo y presidente del Ente Turístico SAFETUR, Javier Dellamónica.

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La demanda se extiende a la región

De acuerdo con el monitoreo municipal, la alta ocupación en Santa Fe genera una mayor búsqueda de opciones en localidades cercanas. Entre los puntos relevados se encuentran Rincón, Santa Rosa de Calchines, Sauce Viejo y Laguna Paiva, además de Villa Urquiza, en la provincia de Entre Ríos.

El fenómeno alcanza a distintos tipos de alojamiento y muestra cómo los eventos de convocatoria nacional pueden movilizar la actividad turística más allá de la ciudad sede, con oportunidades para prestadores de servicios de toda la región.

Desde SAFETUR señalaron que estos indicadores refuerzan la importancia de sostener una estrategia de promoción turística que articule eventos, cultura, entretenimiento y atractivos turísticos, con el objetivo de ampliar la estadía de los visitantes y fortalecer a Santa Fe como destino urbano.